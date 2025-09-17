格闘技イベント「BreakingDown（ブレイキングダウン＝BD）」の人気選手、ジョリー（28）が17日、X（旧ツイッター）を更新。人気ユーチューバーのヒカルの「オープンマリッジ」宣言をめぐる騒動に言及した。

ヒカルは14日にYouTubeチャンネルを更新し、交際0日で結婚した元キャバクラ嬢で実業家、インフルエンサーの進撃のノア（30）と2人で登場。「オープンマリッジ」を宣言し「配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う結婚の形を指します」と説明していた。

ヒカルの動画には批判的なコメントが殺到しており、ジョリーは「ヒカルが進撃のノアと結婚し、さらにオープンマリッジを発表したがそこは正直興味ない」とした上で、「でもそれを叩いてるコメントが嫌なほど目に入ってくる」と言及した。

「有名だからといって正直な気持ちを話した人間を重罪人だと罵り、石を投げつけるように叩き続け、血だらけにしようとしてる。そんな事して面白いか？ならお前は本当に一度も罪を犯したことがないのか？誰かを悲しませる事無くすべての人を愛してきたか？胸に手を当てて、自分の過去を振り返ってみろ。それでもなおヒカルを罪人として叩ける資格があったか？」と疑問を投げかけた。

続けて「それでいてノアさんの旦那を立てようとする振る舞いには感服した。素晴らしい奥様や。流石人間力のプロだけある」と、進撃のノアを絶賛。「全ての人があの素晴らしい愛の表現を見て参考にして欲しい」と呼びかけた。