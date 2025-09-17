業種によって年収に「500万円」もの差が!?日本の平均年収を超えている産業・超えていない産業とは？

日本の平均年収はいくら？ まずは基準を確認しよう

まず、日本の平均年収がどれくらいなのかを知っておきましょう。

国税庁「令和5年分民間給与実態統計調査」によると、日本の給与所得者の平均年収は460万円です。一方で、パーソルキャリア株式会社が運営する「doda」にて実施された、会社員の平均年収調査（20～65歳のビジネスパーソン対象）によると、全体の平均年収は426万円という結果も出ています。

このように、データの取り方や対象によって若干の差はありますが、年収450万円前後が「全体の平均」として妥当な目安といえます。

では本当に、業種によって500万円もの開きがあるのでしょうか？ 次で国税庁の調査を確認してみます。



業種別の平均年収をチェック！ 本当に500万円差があるのか

国税庁の調査では、業種別の平均給与が公表されています。

●建設業：548万円

●製造業：533万円

●卸売業・小売業：387万円

●宿泊業・飲食サービス業：264万円

●金融業・保険業：652万円

●不動産業・物品賃貸業：469万円

●運輸業・郵便業：473万円

●電気・ガス・熱供給・水道業：775万円

●情報通信業：649万円

●学術研究・専門・技術サービス業・教育・学習支援業：551万円

●医療・福祉：404万円

●複合サービス事業：535万円

●サービス業：378万円

●農林水産・鉱業：333万円

最も高いのは電気・ガス・熱供給・水道業（775万円）、最も低いのは宿泊業・飲食サービス業（264万円）で、その差は実に約500万円にもなります。業種によって、収入水準に大きな差が存在していることが分かります。



なぜここまで差が出るのか？ 収入差が生まれる理由

業種ごとの年収差は、いくつかの要因で説明できます。



1．収益性の違い

電気・ガスなどのインフラ事業は、地域ごとに提供主体が限られており独占性が高いうえ、生活に欠かせないため景気に左右されにくく、安定した利益を得やすい分、給与に反映されやすい傾向があります。金融業も資本力が強く、成果報酬も多いので高年収になりやすいです。



2．専門性・スキルの有無

情報通信業や専門サービス業は、高度な知識や資格が求められる分、報酬も高い水準で設定されています。



3．雇用形態の影響

宿泊・飲食や小売業は非正規雇用の割合が高く、平均年収を押し下げています。また、価格競争が激しく利益率も低いため、給与水準がなかなか上がりません。



4．企業規模や地域差

同じ業種でも、大企業と中小企業、都市部と地方では年収が大きく異なります。

このように、業界構造や働き方そのものが年収に直結しているのです。



まとめ：業種差を知ってキャリア選びに活かそう

今回のデータから、業種によって最大で500万円以上の差があることが明らかになりました。もちろん、同じ業界でも職種や役職によって個人の年収は大きく変わります。しかし、業界全体の水準を把握しておくことは、転職やキャリア設計において重要な判断材料になります。

もし収入アップを狙いたいなら、業種そのものを見直すのも一つの方法です。そのうえで、自分のスキルを磨き、専門性を高められれば、どの業界にいても安定して収入を伸ばしていけるでしょう。



出典

国税庁長官官房企画課 令和5年分民間給与実態統計調査

パーソルキャリア株式会社 転職サービスdoda 平均年収ランキング（年齢別・年代別の年収情報）【最新版】

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー