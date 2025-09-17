Amazon の大人気ドラマ「ザ・ボーイズ」から誕生したスピンオフ「ジェン・ブイ」シーズン2が、ついに2025年9月17日（水）より配信開始となる。

ヴォート社が運営するヒーロー養成名門大学を舞台に、学生ヒーローたちの熾烈なトップ争いを描く本シリーズ。シーズン1の最終話では極悪ヒーローのホームランダーがゴドルキン大学に降臨して大暴れし、“ザ・ボーイズ”のブッチャーもカメオ出演。その後、「ザ・ボーイズ」シーズン4の最終話には「ジェン・ブイ」のケイトとサムが登場するなどクロスオーバーも話題となっている。

「ザ・ボーイズ」最終シーズンに直接つながるというシーズン2では、アメリカ中にホームランダーの影響力が広がる中、ゴドルキン大学も再開。謎めいた新学部長が、学生をこれまで以上にパワフルなヒーローにするためのカリキュラムを説く。

キャストと製作陣

手に触れるだけで人を操ることができるケイトと不死身の能力を持つサムは英雄として祭り上げられるが、前シーズンで大学に反旗を翻したマリー（自分の血液を武器化できる能力者）、ジョーダン（男女どちらにも変身でき、破壊不能な肉体やエネルギー弾を発射できる能力）、エマ（超小さくなれる能力）は数ヶ月のトラウマと喪失感を背負い、しぶしぶ大学に戻る。

しかし、キャンパス内外で人間と極悪スーパーヒーローとの戦いが勃発し、授業や課外活動もしづらい状況に。そんな中、マリーたちはゴドルキン大学の創立にさかのぼる秘密のプログラムがあることを知り、 そしてどういうわけか、マリーもその一部だったことが判明する。

配信スケジュール

キャストは、主人公マリー・モロー役のジャズ・シンクレア、エマ・マイヤー役のリゼ・ブロードウェイ、ケイト・ダンラップ役のマディ・フィリップス、ジョーダン・リー役のロンドン・ソアとデレク・ルー、サム・リオーダン役のエイサ・ジャーマン、ポラリティ役のショーン・パトリック・トーマスが続投。新たに、新学部長ディーン・サイファー役で『ニッケル・ボーイズ』（2024）などのヘイミッシュ・リンクレイターが参加する。

シーズン1から引き続き、「マーベル エージェント・カーター」や「REAPER デビルバスター」のミシェル・ファゼカスがショーランナー兼製作総指揮を担当。製作総指揮には本家「ザ・ボーイズ」お馴染みのプロデューサー陣であるエリック・クリプキ、セス・ローゲン、エヴァン・ゴールドバーグ、ジェームズ・ウィーバー、ニール・H・モリッツ、パヴン・シェティ、ケン・レヴィン、ジェイソン・ネッター、ガース・エニス、ダリック・ロバートソン、ミカエラ・スターも名を連ねる。

© Amazon MGM Studios 配信スケジュール

「ジェン・ブイ」シーズン2は全8話で展開され、初回3話は2025年9月17日（水）に一挙配信。その後は毎週水曜日に新エピソードが更新され、最終話となる第8話は10月22日（水）に配信される。スケジュールは以下の通りだ。

9月17日（水）：第1話＆第2話＆第3話 9月24日（水）：第4話 10月1日（水）：第5話 10月8日（水）：第6話 10月15日（水）：第7話 10月22日（水）：第8話（最終話）