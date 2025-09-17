2025年8月1日に日本公開された映画『アンティル・ドーン』が、9月17日より早くもデジタルプレミア配信開始となった。

人里離れた山荘、そこは地獄の“殺戮タイムループハウス”だった……。死んでも死んでも終わらない、恐怖の一夜から生きて脱出せよ！ただし、制限時間は夜明けまで。

(C) 2025 Screen Gems, Inc. and TSG Entertainment II LLC. All Rights Reserved.

クローバーと友人たちは、１年前に失踪した姉のメラニーを探すために訪れた山荘で突然現れた覆面の殺人鬼によって惨殺される。一度は死んだはずの彼らだったが、目が覚めると驚くべきことに殺される前の時刻に戻っている！そして再び命を狙われ、残酷に殺され、また時間が逆戻りして生き返る…。

追体験の度に異なる殺人鬼が現れ、殺され方も変わり、惨劇が倍増加速していく。やがて彼らは、この恐怖のタイムループから抜け出す唯一の方法は、死を繰り返しながら謎を解き、夜明けまで生き残ることだと気づくが……。

PlayStation用ソフトウェア『Until Dawn -惨劇の山荘-』の世界観と設定をベースに、完全オリジナルの物語と新たなキャラクターで再構築された映画『アンティル・ドーン』。4月に全米で公開されるやいなや4週間連続で全米興行収入ランキングトップ10入りを果たした。

プレミア配信開始を記念して、約10分の本編プレビュー映像と特別映像がソニー・ピクチャーズの公式YouTubeチャンネルにて公開されている。

『アンティル・ドーン』はソニー・ピクチャーズ エンタテインメントより2025年9月17日（水）デジタルプレミア配信。