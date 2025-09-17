「花束オオカミ」中川紅葉、美脚際立つミニ丈コーデ サウナショットも披露「母と30時間の弾丸山中湖旅」
【モデルプレス＝2025/09/17】「花束とオオカミちゃんには騙されない」（ABEMA）に出演し話題を呼んだ女優・中川紅葉が15日、自身のInstagramを更新。母親との山中湖旅行での写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】中川紅葉、圧巻美脚に衝撃
中川は「この前 母と30時間の弾丸山中湖旅」と母親との旅行の様子を公開。美しい脚が際立つミニ丈のボトムスを着用し、「写真を見れば分かるほどにサウナ初心者の私が、外気浴のおかげで初めて何セットも入れた日」とサウナショットも披露した。
この投稿に、ファンからは「美脚すぎる」「スタイル抜群」「景色も綺麗」「母娘旅いいね」「サウナハット姿可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
