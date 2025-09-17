【鬱陶しい】はなんて書く？感情を表す漢字！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「鬱陶しい」はなんて読む？ 「鬱陶しい」という漢字を見たことはありますか？ 口頭で使うことが多い言葉です。 誰もが感じたことがある感情ですよ。 いったい、「鬱陶しい」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「うっとうしい」でした！ 鬱陶しいとは、なにかに圧迫されるような感じや、気にさわること、煩わしいことを表す言葉です。 たとえば、髪の毛が伸びて煩わしいときや、気があわない人との長い会話などを「鬱陶しい」というように表現します。 普段、この言葉を使っていても、正しい漢字で書ける人は意外と少ないのではないでしょうか？ この機会にぜひ覚えてくださいね。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》

