罪深いのに止まらない…！最強コラボサンドレシピに17万いいね【ママリ】

真似しますの声続出、最強コラボサンドに17万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。Xではさまざまな料理や食べ物の話題も盛り上がっています。まねしたくなるレシピや食べ物のアレンジなど、おいしそうな投稿を集めました。どうぞお楽しみください。

田中重工業(@hobbyseidai)さんの投稿です。ジャンクフードやカロリーの高い食べ物が、無性に食べたくなる時はありませんか？





投稿者・田中重工業さんは、コンビニで売っているもの同士のおいしいコラボを教えてくれました。ハマったら大変と分かっていても、真似せずにはいられないでしょう。

©hobbyseidai

怖いか、ランチパックファミチキたまごサンドというこの世の倫理を超越した食い物が。

これは絶対においしい組み合わせ。田中重工業さんによると、たまごがタルタルソースのように感じられて、なんともクセになりそうです。試してみたいという思いと、カロリーを気にする気持ちのせめぎ合いは避けられません。でも、一度は食べてみたいですよね。



この投稿に「神の食べ物」「想像するだけでよだれが大変な量」などのリプライが寄せられました。食べてしまった罪悪感とおいしい幸福感は紙一重。疲れた日には幸福を優先してもいいのかも？最強コラボ、ぜひ試してみたい一品でした。

公式発信！うどんスープで作るまさかのアレンジに3万いいね

ヒガシマル醤油【公式】(@higashimaru_ss)さんの投稿です。簡単にちょい足しで完成するアレンジレシピは、ママの強い味方ですよね。しかし、毎日同じだと飽きてしまうかもしれません。また、買ったものの、残ってしまって使い方が分からないものもありますよね。



そういう悩みを解決する素晴らしいレシピが、ヒガシマル醤油【公式】さんから発表されたので、ご紹介をさせていただきます。

©higashimaru_ss

うどんスープでクラムチャウダーが簡単にできます☺



①バター15gを溶かした鍋でシーフードミックス180gを炒める

②小麦粉15gを振り入れ炒め合わせる ⚠焦げないよう注意

③水200mlを少しずつ入れ、うどんスープ1/2袋と牛乳or豆乳150mlも入れ弱火で煮込む

④お好みで塩コショウして完成✨

うどんスープでクラムチャウダーが簡単に作れるなんて、ご存じでしたか？うどんに少し飽きてしまったときに、ぜひ試してください。また汎用性があると分かれば、常備品として置いておくこともできますね。そのままでもおいしいうどんスープですから、他の使い方をしてもおいしいこと間違いありません。



この投稿に「今晩、作ってみようかな！」「家に常備しています！」などのリプライが寄せられました。公式からのアレンジレシピは信用性が高くて、作ってみたくなりますよね。

さかさにすれば解決！ケーキの保存テクに12万いいね

麦ライス(シェフ)(@HG7654321)さんの投稿です。クリスマスや誕生日など、ケーキが登場するイベントでは、食べきれなかったケーキの保存方法に悩むことがあります。お皿に乗ったケーキにラップをかけると、せっかくのデコレーションが崩れてしまうことも…。



そんな悩ましいケーキの保存について、投稿者・麦ライス(シェフ)さんが、上手に保存できる方法を共有してくれました。知っていると、すぐに役立てられるその方法とは…？

©HG7654321

©HG7654321

ケーキを保存したい時はジップロックを逆さまにすると非常に良い。

この方法ならケーキがつぶれることも、クリームやデコレーションが崩れることもないので便利に使えそうですね！



この投稿には「おおー！ぐしゃっとなるのなんとかならないかなーと思ってたんですが、これは良さそう」「フツーにパックに入れちゃうと取り出す時に大変なことになる。発想の転換大事」「通っていたお菓子教室でもこの方法で持って帰ってましたよ。便利ですよね！」といったリプライがついていました。



リプライの中には、冷蔵庫から取り出す時にフタが取れないように気を付けた方がいいですよ、というものもありました。確かにフタがきちんとはまっていることは確認して取り出したいですね。クリスマスや誕生日などケーキの出てくる時に、ぜひ使ってみたい投稿でした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）