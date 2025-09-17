9月17日11時より予約開始 【30MM 1/144 EXM-A9sg スピナティオ (将軍仕様)再販】 12月 発送予定 価格：2,750円 【30MM 1/144 bEXM-C14TS シエルノヴァカスタム ( 宇宙 仕様)再販】 12月 発送予定 価格：2,860円 【30MM 1/144 bEXM-28G レヴェルノヴァ (陸戦強化仕様)再販】 12月 発送予定 価格：2,860円

BANDAI SPIRITSは、同社オリジナルプラモデルシリーズ「30 MINUTES MISSIONS」の再販商品を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて9月17日11時より予約受付を開始する。

再販商品ラインナップは「30MM 1/144 EXM-A9sg スピナティオ (将軍仕様)」、「30MM 1/144 bEXM-C14TS シエルノヴァカスタム (宇宙仕様)」、「30MM 1/144 bEXM-28G レヴェルノヴァ (陸戦強化仕様)」の3商品となっている。

30MM 1/144 EXM-A9sg スピナティオ (将軍仕様)

12月 発送予定

価格：2,750円

本商品はデザイナー海老川兼武氏監修の機体が立体化され、強化された本機には頭部アーマー、胸部・背部アーマー、肩部アーマー、膝部アーマー、スタビライザー、大太刀が新規で同梱されている。

頭部アーマーの額部分は接続位置を変更する事で「戦闘モード」と「待機モード」を選択することができる。本機体の専用マーキングや、シリーズ初の漢字デカール等を収録した、新規デザインの水転写式デカールが付属。

30MM 1/144 bEXM-C14TS シエルノヴァカスタム (宇宙仕様)

12月 発送予定

価格：2,860円

本商品は原案デザイン渭原敏明氏、監修海老川兼武氏の元、専用装備を新規造形で立体化。強化された本機には新規頭部、胸部・肩部アーマー、脛部、エリミネートライフルが新規で同梱されている。

頭部カメラ部分には3Dレンジシールが使用され、本機体の専用マーキングや、ライン等を収録した、新規デザインの水転写式デカールが付属する。

30MM 1/144 bEXM-28G レヴェルノヴァ (陸戦強化仕様)

12月 発送予定

価格：2,860円

デザイナー海老川兼武氏監修の機体が立体化され、強化された本機には新規頭部、大型スカートアーマー、拡張バックパック、ヴァリアブルバズーカ、ショートアックスが新規で同梱。

頭部カメラ部分には3Dレンズシールを使用し、さらに頭部パーツを差し替える事でアンテナ付きの「指揮官機」に変更することも可能。

本機体の専用マーキングや、ライン等を収録した、新規デザインの水転写式デカールが付属する。

(C)BANDAI SPIRITS 2019