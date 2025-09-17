「楽しかったけどモヤモヤ…」ママ友の言動の裏側は？｜価値観の違いですか？【ママリ】

この漫画は作者・神谷もちさんの友人の体験談を漫画化したものです。主人公はるかがママ友付き合いで価値観の違いに悩み、翻弄される様子がコミカルに描かれています。『これって価値観の違いですか？』第15話をごらんください。

子連れランチで、お子様ランチの値段が聞いていたより100円高かったため頼まなかったりさ。子育て談義は楽しかったし、子ども同士も楽しそうに遊んでいたのですが、はるかはどうしてもりさの態度がひっかかり、モヤモヤしてしまいます。りさのことを知っている地元の友達に話を聞いてみようか、と電話することにします。

カフェからの帰り道、はるかは「100円高いから」とお子様ランチを頼まなかったりさに、どうしても納得できずにモヤモヤしています。

お子様ランチの一件以外は、親子ともに楽しい時間を過ごせたようですね。

「たった100円」と思う自分が変なのかな？はるかは自分の常識を疑い始めます。りさが「高い」と言っていたランチ1000円もお子様ランチ500円も、はるかにとっては「高くない」ようです。

お子様ランチの一件がひっかかり、帰り道もずっとモヤモヤしているはるか。学生時代からの共通の友人は、何かを知っているのでしょうか？

価値観の違い、あなたは許せる？

近所に友達がいないことが悩みの主人公・はるかは、地元の友達・りさが近くに引っ越してくることになり喜びます。お互いの子どもの年齢が近いこともあり、一緒にピクニックやカフェに出かけますが、たびたび価値観の違いでぶつかってしまいます。



りさのお金にうるさい面、時間にルーズな面が気になり、共通の友人に探りを入れてみたところ、その友人も同じようなことでりさと揉めていました。悩みつつもりさとの付き合いを続けるはるかですが、ついに我慢できないほど価値観の違いを感じるできごとが起きます。しかし一方で、りさもはるかに対して、価値観の違いから不満を抱いていたのです。



友達同士でも、価値観に違いがあることは少なくありません。相手の態度を許せないと思う時、自分だけが正しいと決めつけてはいないか一度振り返りたいものですね。実は、相手も同じように不満があるかもしれません。そのとき、お互いに許せず疎遠になるか、違いを認めて歩み寄るか、価値観が近い別の友達を見つけるか…人付き合いにはさまざまな選択があります。



『これって価値観の違いですか？』は、人間関係の難しさと、女友達同士のちょっとした闇を感じる作品です。

