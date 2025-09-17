中森明菜、8年ぶりディナーショー開催 東京＆大阪で8公演
中森明菜が12月23日より、東京と大阪でディナーショーを開催する。主催する東京ドームが17日、発表した。中森のディナーショー開催は、2017年以来8年ぶりとなる。
【貴重写真】「悪女」シリーズに出演する中森明菜（写真多数）
今年12月23日から25日まで、東京ドームホテルにて「AKINA NAKAMORI Christmas DINNER SHOW 2025」を開催。12月29日とと30日に、ザ･リッツ･カールトン大阪にて「AKINA NAKAMORI Year-end DINNER SHOW 2025」を開催。東京・大阪の2都市のホテルにて合計8公演を行う。
当日は、中森の豊かな表現力と甘く情熱的な歌声が織りなすディナーショーならではのパフォーマンスとともに、ホテルの食事も楽しめる。
＜開催概要＞
■東京会場／東京ドームホテル
「AKINA NAKAMORI Christmas DINNER SHOW 2025」
期間：2025年12月23日（火）〜25日（木） ※12月23日（火）は夜公演のみ
時間：
昼公演 開場 12:00／食事 12:30／ショー 14:00
夜公演 開場 17:00／食事 17:30／ショー 19:00
※開場・開演時間は多少調整の可能性があり。
■大阪会場／ザ･リッツ･カールトン大阪
「AKINA NAKAMORI Year-end DINNER SHOW 2025」
期間：2025年12月29日（月）・30日（火） ※12月29日（月）は夜公演のみ
時間：
昼公演 開場 12:00／食事 12:30／ショー 14:00
夜公演 開場 17:00／食事 17:30／ショー 19:00
※開場・開演時間は多少調整の可能性があり。
■料金（東京・大阪共通）
最前列確約席 9万5000円（ディナーショー限定グッズ付き）
一般席 9万円（ディナーショー限定グッズ付き）
※消費税・サービス料込み
■チケット
ファンクラブ先行（抽選） 2025年9月26日（金）12:00〜
一般発売（抽選） 2025年10月24日（金）12:00〜
一般発売（先着順） 2025年11月25日（火）12:00〜
セブンチケットにて販売
