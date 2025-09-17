韓国の尹錫悦前大統領の妻・金建希氏が、世界平和統一家庭連合いわゆる“統一教会”から高級ブランド品を受け取ったとされる疑惑に関連し、韓鶴子総裁が17日、捜査当局による聴取のために出頭しました。ソウルから中継です。

疑惑への関与をめぐり教団トップが取り調べにどのように説明するのか注目されます。

韓総裁は17日午前10時前、金建希氏をめぐる疑惑を捜査する特別検察官の事務所に入りました。

“統一教会”韓鶴子総裁

「（Q．金建希氏にバッグを贈ったのか？）雨が降る中ご苦労様です。あとで説明します」

特別検察官は、“統一教会”が金氏に対して高級ブランドのバッグなどを贈った見返りに、教団の事業が韓国政府の援助を受けられるよう働きかけたなどとして、韓総裁に対しこれまで3回、出頭するよう求めていました。

しかし、韓総裁側は、健康上の問題を理由に、いずれも応じておらず、17日、初めて出頭しました。

――当局は今後、韓総裁の起訴を目指すのでしょうか？

そこはまだわかりません。ただ、当局は金氏をめぐる疑惑だけでなく、17日未明に、“統一教会”から日本円で1000万円を超える金を不正に受け取ったとして、尹前大統領の側近だった国会議員を逮捕しました。尹政権と教団をめぐる一連の疑惑の全容解明を急ぐとみられます。