【アリ姉とキリギリス妹】娘ファーストな母。疲れ切った姿をみると心配になる＜第8話＞#4コマ母道場
「孫育」なんて言葉があるように、忙しいパパママたちに代わって祖父母が孫の面倒を見ることもあるでしょう。しかし最初から祖父母に頼る前提なのか、最終手段としてお願いするのかによって、見え方は変わってきます。今回は、同じ年頃の子どもを持つ姉妹が、実母に頼る頻度で問題が勃発するお話です。
第8話 姉の気持ち：母は平気なふりをしているけれど……
【編集部コメント】
アンナさんにとって、クルミさんが頻繁に実家に帰ることは関係ない話です。そのこと自体はしっかりと理解していても、たまに会いに行くたびに「疲れた」を連呼する実母さんを、ゆっくり休ませてあげたいと思うことは悪いことではありません。するとタイミングよくクルミさんから連絡が！ 会ったら一度しっかりと、実家に行く頻度について話さないとな……そんな風に思うアンナさんなのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
