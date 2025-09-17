コロプラがMIXIと共に取り組んでいるスマートフォン＆PC向けゲーム『フェスバ+』にて、9月16日より1周年イベント第2弾「新祭戦 ―New Festibattle―」が開催中だ。

（関連：【画像】新要素「EXチップ」に描かれているイラスト一覧）

本イベントは8月29日にサービス1周年を迎えたことを記念したイベントだ。『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』と『モンスターストライク』のキャラクターが描かれたイラストを使用した5種類の「EXスキルチップ」が登場するガチャを開催している。

シャルロット（CV：内田真礼）とマサムネ（CV：悠木碧）の「EXスキルチップ」がピックアップで登場し、★5は「EXスキルチップ」のみとなっている。次のイベント開催まで1日1回無料でガチャを引ける。さらにスタンプ1個で「セレクト★4メダル」が、スタンプ10個で「新祭戦EXスキルチップメダル」が獲得できるなど、ガチャスタンプカードも実施中だ。

「EXスキル」は新しく登場した装備で、バトルに変化を与える要素だ。また、期間中にログインすれば汎用「EXスキルチップ」12種（3種×各タイプ別）も手に入るため、新要素を早速試せる。

1周年記念で「ログインボーナス」や「カムバックキャンペーン」などのキャンペーンを実施している。

1周年イベント第2弾「新祭戦 ―New Festibattle―」は10月14日15時59分まで開催される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）