元女王・森田理香子が今季初出場 女子ツアー愛知大会の組み合わせ発表
＜住友生命Vitalityレディス 東海クラシック 事前情報◇17日◇新南愛知カントリークラブ 美浜コース（愛知県）◇6600ヤード・パー72＞国内女子ツアー「住友生命Vitalityレディス 東海クラシック」が19日（金）から3日間の日程で開催される。これに先立ち、初日の組み合わせが発表された。
今季3勝でメルセデス・ランキング1位を走る佐久間朱莉は、河本結、桑木志帆との注目グループに組み込まれた。午前8時45分に1番からティオフする。2013年の賞金女王・森田理香子は今季初出場。初日は木戸愛、小滝水音とのグルーピングで、午前8時35分に10番からスタートする。同じく今季ツアー初参戦となる吉田弓美子は野澤真央、泉田琴菜と同組。2022年大会覇者の尾関彩美悠は安田祐香、青木瀬令奈と初日を回る。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
第1ラウンドの組み合わせ＆スタート時間
森田理香子 プロフィール＆成績
第1ラウンドの組み合わせ＆スタート時間
森田理香子 プロフィール＆成績
