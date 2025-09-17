米国テーラーメイド、ライダーカップを祝う『Qi35 Teams Edition USA / EUROPE』を発表
米国テーラーメイドが、限定ドライバーをSNSで発表。「誰もが待ち望んでいた対決。Qi35 Teams Editionドライバーは、2つの個性的なドライバーに細部までこだわった素晴らしい仕上げを施し、大胆な印象を与えます」と、同社。
【画像】SNSで優勢な『チームヨーロッパ』を陽光で見るとこんな色
今月26日に開幕する、2年に一度の欧米対抗戦「ライダーカップ」を祝う特別仕様は、2年前の『ステルス2』でも1本599.99ドルで展開されたが、今作は現地価格649.99ドルでベースモデルが『Qi35』に。2つのチームの各デザインについて、同社はこう説明。 「チームUSAドライバーのヘッドには、ダークブルーとレッドのエンブレムにホワイトのトリムが施されています。ソールにはアメリカ地図が描かれ、フェースはレッド一色で、白いスコアラインと中央にUSAのエンボス加工が施されています。チームヨーロッパのヘッドは、ソールとフェースにブルー、クラウンとボトムスカートにゴールドを配した大胆なコントラストが特徴。ソールにはヨーロッパ地図があしらわれ、シルバーとブルーのスコアラインがロイヤルブルーのフェースを彩ります」 恒例の「どちらのチームモデルが好きか？」のお題に、SNSでファンも次々に反応。「ヨーロッパチームだけど、私はアメリカのチームが欲しい ??」「チームヨーロッパ！本当に素晴らしいドライバーだ！おめでとう！??」「美しいヨーロッパのドライバー?」などと、特別仕様の第一印象は欧州チームのデザインが優勢のよう。日本での展開はあるだろうか。
ゴルフ情報ALBA.Net
ゴルフ情報ALBA.Net
