きょうの東海地方は、体にこたえる暑さと雷や急な激しい雨など天気の急変に注意が必要です。

【写真を見る】東海地方は厳しい暑さと急な雨に注意を 金曜～土曜にかけても広い範囲で雨予想 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（9/17昼）

正午前の名古屋市内です。朝から日差しが強まった名古屋は、午前8時半ごろに気温が30℃を超えました。この時間は雲が多いものの、厳しい暑さが続いています。

きょうは午後も晴れる所が多いでしょう。夜にかけて大気の状態が不安定になるため、山間部を中心に雷や急な激しい雨など天気の急変にご注意ください。

予想最高気温は名古屋や岐阜で35℃と、3日連続の猛暑日になる見込みです。各地で真夏のような暑さになるため、こまめな水分、塩分補給を心がけましょう。

【週間予報】

あさって金曜日から土曜日にかけては、広い範囲で雨が降るでしょう。最高気温が30℃に届かない所が多く、厳しい暑さは落ち着く見込みです。



日曜日以降は日差しが戻りますが、猛暑にはならず、季節の進みを感じられるでしょう。気温の変化で体調を崩さないように注意してください。