アメリカのトランプ大統領は国賓として招かれているイギリスに到着しました。異例となる2度目の国賓訪問を前に、国内では抗議デモが行われました。

トランプ大統領は日本時間午前5時すぎ、大統領専用機でイギリスのスタンステッド空港に到着しました。国賓としての訪問は2019年以来2度目で、イギリス政府は関係強化に役立てたい狙いがあります。

一方、歓迎式典が行われるウィンザー城の前では抗議デモが行われました。

デモ参加者

「トランプ大統領が招かれたのは、ご機嫌取りのためだと思います。でも、あんな理念を持った人を喜ばせようとするべきではありません」

その夜、ウィンザー城では、性的虐待の罪で起訴され勾留中に死亡した富豪のエプスタイン元被告とトランプ氏が親密な関係であったことを示すプロジェクションマッピングの映像が投影されました。

トランプ氏の訪問に反対する抗議活動とみられていて、ロイター通信によりますと、この事件を受け4人が逮捕されたということです。

訪問は3日間の日程で、チャールズ国王夫妻との晩さん会やスターマー首相との会談が予定されています。