PICO 4 Ultra、PICO Motion Tracker、発売1周年！9/19〜9/28に限定キャンペーンを実施
独自のイノベーションと研究開発能力を持つXRのブランドである「PICO」は、2025年9月19日（金）00:00から9月28日（日）23:59までの期間で、VR（バーチャルリアリティ）とMR（ミックスドリアリティ）を両方体験できるゴーグル「PICO 4 Ultra」と両足首に装着するモーショントラッカー「PICO Motion Tracker」の発売1周年を記念し、限定キャンペーンを実施する。
■先着300名様に「PICO Motion Tracker」を無料で進呈
対象期間内に「PICO 4 Ultra」認定販売店（以下、「認定販売店」）のAmazon（オンライン）で、「PICO 4 Ultra」を購入・決済した人のうち、先着300名様に対して、「PICO Motion Tracker」を無料で進呈する。また、ヨドバシカメラとビックカメラ（オンラインと店頭）では、「PICO 4 Ultra」と「PICO Motion Tracker」を含むその他特典も同梱した「PICO 4 Ultra - 1st Anniversary 限定ボックス」を販売する。
「PICO 4 Ultra」と「PICO Motion Tracker」は、2024年9月20日（金）から日本国内で販売を開始し、これまで多くのユーザーにVR/MR上での没入感あふれる体験を提供している。この機会に、ぜひ「PICO 4 Ultra」で多様なVR/MR体験を楽しもう。
＜キャンペーン概要＞
・キャンペーン期間：:2025年9月19日（金）00:00〜9月28日（日）23:59
・販売対象店舗（いずれも認定販売店）： Amazon（オンライン）、ヨドバシカメラ（オンラインと店頭）、ビックカメラ（オンラインと店頭）
・対象者：上記期間内に認定販売店で「PICO 4 Ultra」を購入・決済を完了したお客様
〇特典
Amazon（オンライン）
・対象期間内に「PICO 4 Ultra」を購入・決済した、先着300名様に「PICO Motion Tracker」（定価11,800円）を進呈
ヨドバシカメラ / ビックカメラ（オンラインと店頭）
・「PICO 4 Ultra - 1st Anniversary 限定ボックス」を89,800円（税込）で販売
・「PICO 4 Ultra - 1st Anniversary 限定ボックス」セット内容
・PICO 4 Ultra
・PICO Motion Tracker
・DMMポイント 6,000円分（ポイントコードの使用期限は、2025年10月24日（金）まで。）
・PICO 4 Ultra 1周年 限定 エコバッグ（非売品）
〇キャンペーン注意事項
・このキャンペーンは予告なく変更となる場合がある。予めご了承のこと。
・PICO製品及び本特典の在庫の有無は、認定販売店に確認のこと。
・本特典の適用は、お一人様、1台までとなります。2台目以降の購入は本特典の適用外となる。
・認定販売店ごとの本特典適用方法は、各認定販売店のページで確認のこと。
■
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・隙間収納できる！スリムな折りたたみ脚立、新色レッド
・炎を纏った4枚肉、クセになる辛さ！バーガーキング『インフェルノ ザ・ワンパウンダー』
・日本から紡いだ４０年の軌跡！旅する刺繍展 ハンガリーへの想い
・安心設置！チャイルドロック構造で、小さなお子さまが簡単に開けれないケーブルボックス
・“旨辛”か“さっぱり”が選べる！丸亀製麺、冷たいうどん2種登場
対象期間内に「PICO 4 Ultra」認定販売店（以下、「認定販売店」）のAmazon（オンライン）で、「PICO 4 Ultra」を購入・決済した人のうち、先着300名様に対して、「PICO Motion Tracker」を無料で進呈する。また、ヨドバシカメラとビックカメラ（オンラインと店頭）では、「PICO 4 Ultra」と「PICO Motion Tracker」を含むその他特典も同梱した「PICO 4 Ultra - 1st Anniversary 限定ボックス」を販売する。
「PICO 4 Ultra」と「PICO Motion Tracker」は、2024年9月20日（金）から日本国内で販売を開始し、これまで多くのユーザーにVR/MR上での没入感あふれる体験を提供している。この機会に、ぜひ「PICO 4 Ultra」で多様なVR/MR体験を楽しもう。
＜キャンペーン概要＞
・キャンペーン期間：:2025年9月19日（金）00:00〜9月28日（日）23:59
・販売対象店舗（いずれも認定販売店）： Amazon（オンライン）、ヨドバシカメラ（オンラインと店頭）、ビックカメラ（オンラインと店頭）
・対象者：上記期間内に認定販売店で「PICO 4 Ultra」を購入・決済を完了したお客様
〇特典
Amazon（オンライン）
・対象期間内に「PICO 4 Ultra」を購入・決済した、先着300名様に「PICO Motion Tracker」（定価11,800円）を進呈
ヨドバシカメラ / ビックカメラ（オンラインと店頭）
・「PICO 4 Ultra - 1st Anniversary 限定ボックス」を89,800円（税込）で販売
・「PICO 4 Ultra - 1st Anniversary 限定ボックス」セット内容
・PICO 4 Ultra
・PICO Motion Tracker
・DMMポイント 6,000円分（ポイントコードの使用期限は、2025年10月24日（金）まで。）
・PICO 4 Ultra 1周年 限定 エコバッグ（非売品）
〇キャンペーン注意事項
・このキャンペーンは予告なく変更となる場合がある。予めご了承のこと。
・PICO製品及び本特典の在庫の有無は、認定販売店に確認のこと。
・本特典の適用は、お一人様、1台までとなります。2台目以降の購入は本特典の適用外となる。
・認定販売店ごとの本特典適用方法は、各認定販売店のページで確認のこと。
■
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・隙間収納できる！スリムな折りたたみ脚立、新色レッド
・炎を纏った4枚肉、クセになる辛さ！バーガーキング『インフェルノ ザ・ワンパウンダー』
・日本から紡いだ４０年の軌跡！旅する刺繍展 ハンガリーへの想い
・安心設置！チャイルドロック構造で、小さなお子さまが簡単に開けれないケーブルボックス
・“旨辛”か“さっぱり”が選べる！丸亀製麺、冷たいうどん2種登場