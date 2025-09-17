二宮和也、上戸彩、辰巳雄大、神木隆之介が4きょうだいを演じた『涙をふいて』 令和の若者に新鮮な“もう1つの『ひとつ屋根の下』”
●上戸彩の無垢なナレーションから始まる
『ニノさん』(日本テレビ系)、『ニノなのに』(TBS系)、『二宮ん家』(フジテレビ系)、『勝つのはどっち? ニノチョコマッチ』(TBS系)……数々の冠番組に加えて、今夏はNHKの新たな大型音楽特番『MUSIC GIFT2025』の司会に、主演映画『8番出口』など、今最も求められている芸能人といえば二宮和也で間違いないだろう。
そんな二宮が俳優として最初に出演したメジャー作品といえば、2000年秋に放送された『涙をふいて』(フジ系、FODで配信中)。今夏に15年ぶりの写真集が話題を集めた上戸彩の女優デビュー作としても知られるが、令和の視聴者にとっては新鮮な作風である同作を、ドラマ解説者・木村隆志が掘り下げていく。
『涙をふいて』(C)フジテレビ
○「あんちゃん」を彷彿させる主人公
「その夜のことは私、あまりよく覚えてない」ではじまるオープニングのナレーションは上戸彩で、その声は幼く無垢さを感じさせられる。
物語は、4人のきょうだいが火事で父親を失い、母親は意識不明の重体という衝撃的なシーンからスタート。父親の葬儀に現れた大西勝男(江口洋介)は遺影に向かって号泣したあと、親族たちに「母親が回復するまで子どもたちを預かる」と宣言する……。
『涙をふいて』のコンセプトは、体育会系精神を持った独身男・大西勝男が事故死した先輩の子どもたちを引き取り、愛と根性で育てていく波乱万丈の物語。まさに昭和の人情モノを平成に復活させたようなコンセプトであり、「江口洋介主演のホームドラマ」と言えば93年・97年に放送された『ひとつ屋根の下』(フジ)を思い出す人も多いだろう。
実際、勝男のキャラクターは『ひとつ屋根』の「あんちゃん」こと柏木達也に似ているところがあった。人情派でお調子者の性格、人の問題に首をつっこむおせっかいな行動パターン、女性にはまったくモテない、アスリートの過去など、まるで「大人気だった“あんちゃん”のアナザーストーリーを見てもらおう」という制作サイドの意図を感じさせられる。
ただ、勝男の体育会系のキャラクターは良くも悪くも、あんちゃんから一歩進んでいた。第1話から「人生とは勝たなければならない」「俺の人生最大のテーマは勝つこと」「人生は気合と根性」「負けてたまるか」などの極端な発言を連発。子どもたちを勢いで引き受けたことについても、「勝負すると決めたわけだから。一度やると決めた勝負は『相手が強いから引き下がる』なんて俺にはできません」と宣言していた。
一方で引き取られ、勝男の狭い部屋につれてこられた4きょうだいは、「しょうがないだろ」「行くところないんだから」「お母さん、どうして会えないの?」「このふとんふわふわであったかいね。なんだかお母さんみたい」などの切ない会話を連発。
大人に心を開かなくなった17歳の長男・健太(二宮)、悲しみをこらえて気丈に振る舞う14歳の長女・桃(上戸)、戸惑い涙がこぼれる11歳の次男・康太(辰巳雄大)、両親がいない状況を理解できない7歳の三男・良太(神木隆之介)……4きょうだいの姿はドラマとわかっていても、いたたまれない気持ちにさせられる。
●事実上、計9人の大家族ドラマ
勝男はそんな4きょうだいに「泣かない約束をしよう。そうすればお母さんがよくなるまでずっと一緒にいてやる。みんなと一緒にお母さんのこと応援する」と声をかけた。令和の世なら「我慢させるべきではない」「配慮が足りない」「トラウマになる」などと批判されそうな言葉だが、だからこそ勝男の強引さや根拠のない「絶対」「気合」などの言葉が頼もしくも見える。
主人公は勝男だが、物語の多くを占めるのは4きょうだいの日常。運動会、授業参観、習いごとの発表会、さらに学校での人間関係におけるトラブルに勝男は全力で向き合っていく。そもそも勝男は結婚どころか恋人もいない35歳独身の大工。子どもたちにかける言葉も対処方法も効果的とは思えないが、それでも4きょうだいの心を少しだけ動かし、一歩を踏み出させる様子が感動を誘っていた。
さらに、勝男が住み込みで働く工務店を営む村田雄一郎(いかりや長介)と妻・咲子(いしだあゆみ)、2人の娘で結婚に失敗して出戻る娘・珠美(内田有紀)、工務店で働く勝男の悪友・手塚真太朗(トータス松本)も人情たっぷりのキャラクター。工務店が血のつながりを超えた関係性を感じさせるような空間だけに、当作は「勝男、4きょうだい、雄一郎と咲子、珠美、真太朗の計9人による“大家族ドラマ”」と言っていいのかもしれない。
すべてを笑い泣きさせる人情モノに振り切ったような脚本・演出は古き良き昭和のドラマそのものだが、それでいて令和の今見ても心に染みるところもある。実際、現在の作り手たちには、「古い」「嘘くさい」などと言われることを恐れてここまで徹底した人情モノは作れないのではないか。その意味では、むしろ20代後半あたりのスタッフが当作のようなベタな人情モノをリメイクしたらどんな仕上がりになるのか、面白いかもしれない。
○キャスティングだけでも見る動機に
それにしても、あらためて見ると「これほど豪華なキャスティングだったのか」と気づかされる人が多いのではないか。
91年の『東京ラブストーリー』以降、『101回目のプロポーズ』『愛という名のもとに』『ひとつ屋根の下』『救命病棟24時』(すべてフジ系)など飛ぶ鳥を落とす勢いの江口洋介に加えて、二宮和也、上戸彩、神木隆之介と、のちの主演級俳優が集結。
当時の彼らは決してうまいとは言えないが、のちの主演俳優となるべく片りんを見せていた。わかりやすく言えば、25年前のデビュー作である『涙をふいて』を見れば、上戸彩の25年における成長を見られるということだろう。
さらに、すでに主演実績豊富な内田有紀をヒロインに迎えたほか、今は亡き、いかりや長介と、いしだあゆみの演技を見られる貴重な作品とも言える。その他でも、トータス松本、ふぉ〜ゆ〜・辰巳雄大、眞鍋かをり、岡田奈々、ゲストでも加勢大周や井川遥らが出演するなど、キャスティングだけを取っても楽しめることは強みの1つだ。
チーフ監督を務めた永山耕三の感情に訴えかけるストレートな演出も、オープニングテーマの嵐「感謝カンゲキ雨嵐」で笑顔にさせ、主題歌のゆず「飛べない鳥」で泣かせる音楽も含め、清々しい気持ちにさせてくれる。控えめに見ても、「もう1つの『ひとつ屋根の下』」と言っていい隠れた名作ではないか。
日本では地上波だけで季節ごとに約40作、衛星波や配信を含めると年間200作前後のドラマが制作されている。それだけに「あまり見られていないけど面白い」という作品は多い。また、動画配信サービスの発達で増え続けるアーカイブを見るハードルは下がっている。「令和の今ならこんな見方ができる」「現在の季節や世相にフィットする」というおすすめの過去作をドラマ解説者・木村隆志が随時紹介していく。
木村隆志 きむらたかし コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者、タレントインタビュアー。雑誌やウェブに月30本のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』などの批評番組にも出演。取材歴2000人超のタレント専門インタビュアーでもある。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』など。 この著者の記事一覧はこちら
