【東京ゲームショウ2025】 会期：9月25日～9月28日 ビジネスデイ 9月25日10時～17時/9月26日10時～17時 一般公開日 9月27日9時30分～17時/9月28日9時30分～16時30分 会場：幕張メッセ

シティコネクションは、9月25日から9月28日にかけて幕張メッセにて開催される「東京ゲームショウ2025（TGS2025）」の同社特設サイトを公開した。

今年のシティコネクションのブースでは、2025年～2026年発売のシリーズ最新作＆復刻作など5タイトル＋αが出展される。さらに、シティコネクション設立20周年を記念した特設コーナーが用意され、フォトスポット、各界の著名人によるエッセイ＆コミック展示、参加型イベントの開催などが予定されている。メッセージコーナーでは思い出＆応援コメントを募集し、参加者には先着で、ファミリーコンピュータ版「シティコネクション」デザインの特製ネックストラップがプレゼントされる。ただし、各日数量に限りがある。

また本日9月17日21時より、シティコネクションYouTubeチャンネルにて、「TGS2025」出展内容をより詳しく紹介する生放送が配信される。

試遊出展タイトル情報

【【20周年記念も】TGS2025直前!! 出展情報 #はしとま その62 #tgs2025】

※ゲーム画面は全て開発中のものとなります。

「R-Type Delta: HD Boosted」

発売日：11月20日 発売予定

プラットフォーム：Nintendo Switch、PS5、PS4、Xbox Series X|S、Steam

□公式サイト

【ノベルティ】

試遊すると、ノベルティ「A5クリアファイル」がもらえる

「RUSHING BEAT X: Return Of Brawl Brothers」

発売日：2026年予定

プラットフォーム：Steam（ほかプラットフォーム予定）

□公式サイト

【ノベルティ】

試遊すると、ノベルティ「クールボディシート」がもらえる

「まものろ KAI！～まもるクンは呪われてしまった！～」

発売日：9月25日 発売

プラットフォーム：Nintendo Switch、PS5、PS4、Xbox Series X|S、Steam

□公式サイト

【ノベルティ】

試遊すると、ノベルティ「まもる＆ふるる 両面うちわ」がもらえる

「ファイナルフォーメーション」

発売日：10月発売予定（Steam版は2026年発売予定）

プラットフォーム：Nintendo Switch、Steam

□公式サイト

【ノベルティ】

試遊すると、ノベルティ「エグゼ空軍入館証明カード」がもらえる

シークレットタイトル登場！

シークレットタイトルの情報は、9月24日に解禁予定。

「キャプテンフラッグ ～ミニとなる宿命（さだめ）のプロトタイプ～」

20周年記念企画・シティコネクション×達成電器プロジェクトが始動。“ミニ”化を目指して現在開発中のジャレコのアーケードマシンをベースにした試作機が登場し、会場で旗上げゲームに挑戦できる。

※本作は参考出展タイトルとなります。

イベント情報

20周年記念特設コーナー登場。思い出コメント大募集！

場所：シティコネクションブース（一般展示 Hall-3 N06）

【20周年を一緒にお祝い！】

シティコネクション20周年を記念し、クラリス＆おじゃまネコがお出迎えのフォトスポットと、各界の著名人によるエッセイ＆コミックが読める「私とジャレコ」コーナーを特設展示。

【みんなの思い出をメッセージウォールに！】

メッセージウォール「Your CITY CONNECTION」コーナーにて、シティコネクション社のゲームの思い出や応援コメント、お絵かきを大募集。付箋に書いた人には、先着で20周年記念特製ネックストラップをプレゼント。

シティコネクション20周年特別イベント「キャプテンフラッグ」協力プレイ大会

場所：シティコネクションブース（一般展示 Hall-3 N06）

【スペシャルアンバサダーと挑戦！】

シティコネクション20周年スペシャルアンバサダー・アメリカザリガニの平井善之さんと一緒に、ゲームセンターで人気を博した旗上げゲーム「キャプテンフラッグ」に挑戦。参加者全員に特製缶バッジがプレゼントされる。さらに、合計得点が一番高かった優勝者には20周年記念特製グッズが贈られる。

【じゃじゃ丸くんも登場！】

発売中の「じゃじゃ丸の妖怪大決戦」や「ファミリーコンピュータ Nintendo Switch Online」でも人気の「忍者じゃじゃ丸くん」より、「じゃじゃ丸くん」が応援に駆けつける。

予定日時：9月27日（土）13時～

参加方法：当日開場後（9月27日9時30分～）、シティコネクションブースにて整理券を配布する。

※開催時間になりましたら整理券をお持ちの上ブースへお集まりください。

※整理券は無くなり次第配布終了となります。予めご了承ください。

「R-TYPE DELTA: HD Boosted」「R-TYPE TACTICS I･II COSMOS」発売記念スペシャルトークショー

場所：シティコネクションブース（一般展示 Hall-3 N06）

【内容】

「R-TYPE DELTA: HD Boosted」（シティコネクションブース）と、現在制作中「R-TYPE TACTICS I･II COSMOS」（Hall-7 N12・ハピネットブース）の「TGS2025」出展を記念した特別なトークショーが開催される。

ゲストに、「R-TYPE TACTICS I･II COSMOS」チーフプロデューサーであり、「R-TYPE Δ」には当時プランナーとして携わった九条一馬氏と、「R-TYPE Δ」では当時ディレクターを務めた北浩也氏を迎え「R-TYPE」シリーズの歴史と現在が交差する特別なトークが楽しめる。

※立ち見にてどなたでもご覧いただけます。混雑時にはブース付近での立ち見を制限させていただく場合がございます。

予定日時：9月27日（土）14時～

出演：九条一馬氏（グランゼーラ／「R-TYPE TACTICS I･II COSMOS」チーフプロデューサー＆ゲームデザイン、「R-TYPE Δ」プランナー）

北浩也氏（ロケットリョコウ／「R-TYPE Δ」ディレクター）

吉川延宏氏（シティコネクション／「R-TYPE DELTA: HD Boosted」プロデューサー）

江田岳浩氏（シティコネクション／「RR-TYPE DELTA: HD Boosted」ディレクター）

(C)IREM SOFTWARE ENGINEERING INC. (C)CITY CONNECTION CO., LTD. (C)Clear River Games.

(C)CITY CONNECTION CO., LTD. (C)Clear River Games.

(C)2008-2025 G.rev LTD. / Developed and Published by 2025 CITY CONNECTION CO., LTD.

(C)CITY CONNECTION CO., LTD. / Developed by Happymeal Inc.

(C)Granzella Inc. "R-TYPE" is a trademark and/or copyright of IREM SOFTWARE ENGINEERING INC.