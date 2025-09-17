シティコネクション、「東京ゲームショウ2025」出展情報を特設サイトにて公開最新作＆復刻作など5タイトル＋αを出展。設立20周年記念特設コーナーも
シティコネクションは、9月25日から9月28日にかけて幕張メッセにて開催される「東京ゲームショウ2025（TGS2025）」の同社特設サイトを公開した。
今年のシティコネクションのブースでは、2025年～2026年発売のシリーズ最新作＆復刻作など5タイトル＋αが出展される。さらに、シティコネクション設立20周年を記念した特設コーナーが用意され、フォトスポット、各界の著名人によるエッセイ＆コミック展示、参加型イベントの開催などが予定されている。メッセージコーナーでは思い出＆応援コメントを募集し、参加者には先着で、ファミリーコンピュータ版「シティコネクション」デザインの特製ネックストラップがプレゼントされる。ただし、各日数量に限りがある。
また本日9月17日21時より、シティコネクションYouTubeチャンネルにて、「TGS2025」出展内容をより詳しく紹介する生放送が配信される。【【20周年記念も】TGS2025直前!! 出展情報 #はしとま その62 #tgs2025】
試遊出展タイトル情報
※ゲーム画面は全て開発中のものとなります。
「R-Type Delta: HD Boosted」
発売日：11月20日 発売予定
プラットフォーム：Nintendo Switch、PS5、PS4、Xbox Series X|S、Steam
□公式サイト【ノベルティ】
試遊すると、ノベルティ「A5クリアファイル」がもらえる
「RUSHING BEAT X: Return Of Brawl Brothers」
発売日：2026年予定
プラットフォーム：Steam（ほかプラットフォーム予定）
□公式サイト【ノベルティ】
試遊すると、ノベルティ「クールボディシート」がもらえる
「まものろ KAI！～まもるクンは呪われてしまった！～」
発売日：9月25日 発売
プラットフォーム：Nintendo Switch、PS5、PS4、Xbox Series X|S、Steam
□公式サイト【ノベルティ】
試遊すると、ノベルティ「まもる＆ふるる 両面うちわ」がもらえる
「ファイナルフォーメーション」
発売日：10月発売予定（Steam版は2026年発売予定）
プラットフォーム：Nintendo Switch、Steam
□公式サイト【ノベルティ】
試遊すると、ノベルティ「エグゼ空軍入館証明カード」がもらえる
シークレットタイトル登場！
シークレットタイトルの情報は、9月24日に解禁予定。
「キャプテンフラッグ ～ミニとなる宿命（さだめ）のプロトタイプ～」
20周年記念企画・シティコネクション×達成電器プロジェクトが始動。“ミニ”化を目指して現在開発中のジャレコのアーケードマシンをベースにした試作機が登場し、会場で旗上げゲームに挑戦できる。
※本作は参考出展タイトルとなります。
イベント情報
20周年記念特設コーナー登場。思い出コメント大募集！
場所：シティコネクションブース（一般展示 Hall-3 N06）
【20周年を一緒にお祝い！】
シティコネクション20周年を記念し、クラリス＆おじゃまネコがお出迎えのフォトスポットと、各界の著名人によるエッセイ＆コミックが読める「私とジャレコ」コーナーを特設展示。
【みんなの思い出をメッセージウォールに！】
メッセージウォール「Your CITY CONNECTION」コーナーにて、シティコネクション社のゲームの思い出や応援コメント、お絵かきを大募集。付箋に書いた人には、先着で20周年記念特製ネックストラップをプレゼント。
シティコネクション20周年特別イベント「キャプテンフラッグ」協力プレイ大会
場所：シティコネクションブース（一般展示 Hall-3 N06）
【スペシャルアンバサダーと挑戦！】
シティコネクション20周年スペシャルアンバサダー・アメリカザリガニの平井善之さんと一緒に、ゲームセンターで人気を博した旗上げゲーム「キャプテンフラッグ」に挑戦。参加者全員に特製缶バッジがプレゼントされる。さらに、合計得点が一番高かった優勝者には20周年記念特製グッズが贈られる。
【じゃじゃ丸くんも登場！】
発売中の「じゃじゃ丸の妖怪大決戦」や「ファミリーコンピュータ Nintendo Switch Online」でも人気の「忍者じゃじゃ丸くん」より、「じゃじゃ丸くん」が応援に駆けつける。
予定日時：9月27日（土）13時～
参加方法：当日開場後（9月27日9時30分～）、シティコネクションブースにて整理券を配布する。
※開催時間になりましたら整理券をお持ちの上ブースへお集まりください。
※整理券は無くなり次第配布終了となります。予めご了承ください。
「R-TYPE DELTA: HD Boosted」「R-TYPE TACTICS I･II COSMOS」発売記念スペシャルトークショー
場所：シティコネクションブース（一般展示 Hall-3 N06）
【内容】
「R-TYPE DELTA: HD Boosted」（シティコネクションブース）と、現在制作中「R-TYPE TACTICS I･II COSMOS」（Hall-7 N12・ハピネットブース）の「TGS2025」出展を記念した特別なトークショーが開催される。
ゲストに、「R-TYPE TACTICS I･II COSMOS」チーフプロデューサーであり、「R-TYPE Δ」には当時プランナーとして携わった九条一馬氏と、「R-TYPE Δ」では当時ディレクターを務めた北浩也氏を迎え「R-TYPE」シリーズの歴史と現在が交差する特別なトークが楽しめる。
※立ち見にてどなたでもご覧いただけます。混雑時にはブース付近での立ち見を制限させていただく場合がございます。
予定日時：9月27日（土）14時～
出演：九条一馬氏（グランゼーラ／「R-TYPE TACTICS I･II COSMOS」チーフプロデューサー＆ゲームデザイン、「R-TYPE Δ」プランナー）
北浩也氏（ロケットリョコウ／「R-TYPE Δ」ディレクター）
吉川延宏氏（シティコネクション／「R-TYPE DELTA: HD Boosted」プロデューサー）
江田岳浩氏（シティコネクション／「RR-TYPE DELTA: HD Boosted」ディレクター）
