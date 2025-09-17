「ホロの花札」DLC第2弾「星街すいせい＆常闇トワ」セットが9月30日配信決定！ TGS2025に出展
ジェムドロップは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch/PC（Steam）用花札アドベンチャー「ホロの花札」のダウンロードコンテンツ第2弾「星街すいせい＆常闇トワ」セットを9月30日に配信する。
本作は、VTuberグループ「ホロライブ」所属のメンバーたちが描かれたオリジナル絵柄の花札で遊べるアドベンチャーゲーム。ダウンロードコンテンツ第2弾では星街すいせいさんと常闇トワさんが登場する。
9月25日から9月28日に「幕張メッセ」にて開催される「東京ゲームショウ2025」のジェムドロップブースにて、新DLCの試遊出展も行なわれる。
DLC第2弾「星街すいせい＆常闇トワ」セット
DLC第2弾では、ホロライブ所属のタレント、星街すいせいさんと常闇トワさんが登場。新規タレントスキルが追加される。
また、実は“あの世界”に行っていた2人視点を描いた新ストーリー追加されるほか、新しいスキル「煌めく星」・「悪魔的作戦」も追加。「お弁当のおかず」も30種以上追加となる。
【追加内容】
・プレイアブルタレント「星街すいせい」・「常闇トワ」
・プレイアブルタレント衣装「星街すいせい」・「常闇トワ」各2種
・追加シナリオ「星街すいせい & 常闇トワ 編」
・BGM 2種/称号 12種/お弁当アイテム30種以上
東京ゲームショウにて新DLCの試遊出展決定
9月25日から9月28日に「幕張メッセ」にて開催される「東京ゲームショウ2025」ジェムドロップブース（ホール5）にて、本作DLC第2弾が試遊展示される。試遊した人にはノベルティがもらえる。
他にもオープニングにて使用したストップモーションアニメのパペットやセットの一部、任天堂製花札の実物等も展示される予定。
「ホロの花札」の他にもNintendo Switch 2のマウスでプレイする「PICO PARK 2 + MOUSE STAGE」の試遊展示や、「エトランジュ オーヴァーロード」の試遊展示も予定されている。
(C) COVER / (C)Gemdrops