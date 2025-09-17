【DLC第2弾「星街すいせい＆常闇トワ」セット】 9月30日 配信予定

ジェムドロップは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch/PC（Steam）用花札アドベンチャー「ホロの花札」のダウンロードコンテンツ第2弾「星街すいせい＆常闇トワ」セットを9月30日に配信する。

本作は、VTuberグループ「ホロライブ」所属のメンバーたちが描かれたオリジナル絵柄の花札で遊べるアドベンチャーゲーム。ダウンロードコンテンツ第2弾では星街すいせいさんと常闇トワさんが登場する。

9月25日から9月28日に「幕張メッセ」にて開催される「東京ゲームショウ2025」のジェムドロップブースにて、新DLCの試遊出展も行なわれる。

DLC第2弾「星街すいせい＆常闇トワ」セット

DLC第2弾では、ホロライブ所属のタレント、星街すいせいさんと常闇トワさんが登場。新規タレントスキルが追加される。

また、実は“あの世界”に行っていた2人視点を描いた新ストーリー追加されるほか、新しいスキル「煌めく星」・「悪魔的作戦」も追加。「お弁当のおかず」も30種以上追加となる。

【追加内容】

・プレイアブルタレント「星街すいせい」・「常闇トワ」

・プレイアブルタレント衣装「星街すいせい」・「常闇トワ」各2種

・追加シナリオ「星街すいせい & 常闇トワ 編」

・BGM 2種/称号 12種/お弁当アイテム30種以上

東京ゲームショウにて新DLCの試遊出展決定

9月25日から9月28日に「幕張メッセ」にて開催される「東京ゲームショウ2025」ジェムドロップブース（ホール5）にて、本作DLC第2弾が試遊展示される。試遊した人にはノベルティがもらえる。

他にもオープニングにて使用したストップモーションアニメのパペットやセットの一部、任天堂製花札の実物等も展示される予定。

「ホロの花札」の他にもNintendo Switch 2のマウスでプレイする「PICO PARK 2 + MOUSE STAGE」の試遊展示や、「エトランジュ オーヴァーロード」の試遊展示も予定されている。

(C) COVER / (C)Gemdrops