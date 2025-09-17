脳出血で療養中のモデルで俳優の清原翔（３２）が、人気俳優らとの集合ショットを公開し、反響を呼んでいる。

１７日までにインスタグラムで「いまむーと匠海と柊平が来てくれたー！懐かし楽しかったー！＃サヨナラまでの３０分」とつづり、２０２０年の映画「サヨナラまでの３０分」で共演した北村匠海、上杉柊平、撮影を担当した今村圭佑氏との写真をアップ。

北村も自身のアカウントで「５年ぶりだ。笑った笑った。またね」と再会を喜んだ。

清原は２７歳だった２０２０年６月に脳出血で緊急手術。２３年２月３日には２年７か月ぶりのインスタで「感染症心内膜炎による脳出血で、２０２０年６月１２日に倒れ、３回の手術を経て日々のリハビリを行いながら現在に至っています」と説明していた。

最近は仲間との投稿が増えており、フォロワーから「いい写真すぎて泣きそう」「すごいメンバー！」「やばいメンツ」「人望すごい」「翔さんの周りにはいつも素敵な仲間が」「繋がりってステキだね」「大好きなメンツに大好きな映画」「笑顔最高！！」などの声が集まっている。