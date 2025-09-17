「勝って楽になりたかった…」。母が見守る法廷で、男は時折声を詰まらせながら自身の転落を語った。常習賭博罪に問われたフジテレビ元担当部長、鈴木善貴被告（44）の初公判。やめたくてもやめられない“ギャンブルの沼”の恐ろしさとはーー。（前後編の後編）

＊＊＊

コロナになって韓国に行けなくなった

母親の尋問後、鈴木被告が証言台に立った。

弁護人 「今、お母さんの話を聞いてどう思いましたか」

鈴木被告「私の愚かな行為で来なくてもいい場所に来させてしまい、本当に申し訳なかったです」

こう母親に詫びた後、オンラインカジノに手を染め始めた時期は「コロナ禍に入るくらいです」と語った。

弁護人 「なぜオンラインカジノにハマったのですか」

鈴木被告「コロナになって韓国のカジノに行けなくなったからです。知り合いもやっていて、楽しかったので…」

弁護人 「日本では違法であるとは知らなかったのですか」

鈴木被告「当時は周りの知り合いがやっていましたし、生配信する動画サイトもあったので大丈夫だと思っていました」

どれくらい賭けたかという質問には、「きちんと把握していませんが、億は超えていると思います」。

弁護人 「元資は？」

鈴木被告「自分で働いたお金、貯金、クレジットカードで借りたお金です」

弁護人 「そのお金だけで億も賭けられる？」

鈴木被告「勝ったお金もまた賭けていたし、クレジットカードの限度額を超えた後は借金もするようになりました」

弁護人 「勝ち負けの結果は」

鈴木被告「2000から3000万円くらい負けていたと思います」

弁護人 「借金はどのくらい」

鈴木被告「消費者金融から始まって、街金。そこから知人、仕事仲間、家族」

弁護人 「どのくらい借りましたか」

鈴木被告「先ほど言った負けた金額くらい。2000万円くらい借りました」

ギャンブルで作った借金をギャンブルで返すことは不可能

逮捕後、持ち家のマンションを売却して得た金で借金はほぼ返すことができたという。弁護人はここで誰もが思う疑問を突きつけた。「なぜ借金が嵩んでいくのにやめようと思わなかったのか」という疑問である。

鈴木被告「負けた瞬間はそう思うのですが、借金が増えていくと、普通に働き続けて完済するまでどれくらいの時間がかかるだろうと思ってしまい…」

そして「勝てば楽になれる」とのめり込んでしまったという。

弁護人 「実際はどうだったの？」

鈴木被告「ギャンブルで作った借金をギャンブルで返すことは不可能でした」

今年2月に会社から事情聴取を受けた後もやめられなかった。

弁護人 「なぜそのタイミングでやめようと思わなかったんですか」

鈴木被告「そう思って少しだけやめましたが、とてつもない借金を見ると少しでも楽になりたいと思って…」

弁護人 「ギャンブルで作った借金をギャンブルで返せると本気で思っていたの？」

鈴木被告「結果として、そう思っていたからやったんだと思います」

弁護人 「今振り返ってみて、どう思う？」

鈴木被告「色々な人にもうやめろと言われていたのに…楽観的に考えていました」

後半のギャンブルは苦しかった

金を貸してくれていた知人の勧めに従い、心療内科に通っていた時期もあったが、「3〜4回通って行かなくなった」。なぜ続けなかったのか、と問われ、

鈴木被告「医師には今の状況を報告するだけで、ものの10分で終わってしまう。これなら、結局、自分の意思でやめるしかない、病院に行く意味がないと思って…」

保釈後はギャンブル依存症の治療で「日本一」と言われている病院に通っているという。

鈴木被告「1回1時間くらいの更生プログラムが6回、先週6回目が終わりました。今まで毎週でしたが、これからは月に1回通い治療を継続していきます」

弁護人 「今後はどう生きていきますか？」

鈴木被告「病院に通い、ギャンブルをしない生活を続けます。仕事も見つけ真面目に生きていくつもりです」

弁護人 「ギャンブルから足を洗うと誓えますか」

鈴木被告「はい」

弁護人 「今までできなかったのに、どうして今そう言えるんですか？」

鈴木被告「当時は借金苦がありましたが今はありません。元々は楽しくてやっていましたが、後半は借金を返すことが目的で、楽しいことはなくドーパミンが出ることもなく、ずっと苦しかった」

死ぬまでかかるかもしれません

検察官からは今後の生活について具体的に聞かれた。

検察官 「仕事は何をするつもりですか」

鈴木被告「23年間、制作現場でやってきて、スキルはそれしかないので。何か裏方でやれればいいと思っています」

検察官「家族関係はどうなっているんですか？」

鈴木被告「今は一緒に住んでいますが、迷惑をかけ非常に苦しめましたので、さっき母親が言いましたように（婚姻関係を）解消して、僕は親のところに行くことになると思います」

裁判長から「治療はいつまで続けるつもりなのか」と問われると、こう語った。

鈴木被告「主治医から言われているのは、ギャンブル脳を眠ったままにしておくということです。何年通ったらゼロになるものではないと。今日も、明日もやらなかったという積み重ねなので、死ぬまでかかるかもしれません」

検察側は懲役1年を求刑、弁護側は執行猶予を求め、裁判は即日結審した。

検察側は証拠調べの中で、鈴木被告がオンラインカジノを知ったきっかけが「先輩社員」だったと明らかにした。フジ社員によれば「先輩社員」はAという「ぽかぽか」の元プロデューサーで、7月18日に依願退職しているという。フジテレビにAについて問い合わせたが、「社内調査の詳細については、お答えしておりません」（企業広報部）との回答だった。

