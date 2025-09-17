「遠方に住んでいることに加えて、幼い子どもがいる」として、悠仁さま（19）の成年式を欠席した小室圭さん（33）、眞子さん（33）夫妻。しかしどんなに離れていても、夫妻が皇室に極めて近い立場であり、また「未来の天皇」の姉、義兄であることに変わりはない。その一挙手一投足に注目が集まり続けるのも、「日本国の象徴」との距離の近さゆえといえるだろう。そんな夫妻は、秋篠宮家の“特別な日”に、「マイカー」を走らせてとある場所を訪れていた。

【独占写真】圭さんは慣れた手つきで「赤ちゃん抱っこ」 小室夫妻が“マイカー”で向かった先は？

クラクションを鳴らされても動じず……

クラクションを鳴らされても、その車は一定の速度を保ったままで動じることはなかった。白昼、見通しの良い直線道路にもかかわらず悠然と走る車のハンドルを握っていたのは小室圭さん。同乗者は妻の眞子さんと、今春に生まれた第1子だった。休日を利用して、小室さん一家は人気の大型スーパーへと向かっていたのだ。

「小室さんの車は、周囲の流れに乗らず、ゆっくりとしたスピードのまま走っていました。それに痺れを切らした後続車が、警笛を発したのです」

とは、現場に居合わせた目撃者。

「不慣れな海外とはいえ、小室さんの運転が下手だったわけではありません。奥さんと子どもを乗せているので、安全に気を配っていたのだと思いますよ」

かような光景が繰り広げられたのは、現地時間で今月6日。奇しくもこの日、皇居では秋篠宮家の長男・悠仁さまが、男性皇族として成年を迎えられたことを祝う「成年式」に臨まれていた。厳密にいえば、時差の関係で米国東部は日本より13時間遅いため、小室夫妻が外出した時間には、一連の儀式が滞りなく終わっていたことになる。

「ついにマイカーを手に入れた」

皇室担当記者が言う。

「先月28日、宮内庁は小室夫妻へ『成年式』に伴う一連の儀式や関連行事への招待状を送ったものの、辞退する旨の返事があったと発表しました。遠方に住んでいることに加えて、幼い子どもがいることが理由だと説明されましたが、背景には秋篠宮ご夫妻と小室夫妻の不仲を指摘する声もあります」

結婚騒動以来、周囲に心を閉ざしたかのように見える小室夫妻は、異国の地で骨を埋める覚悟を決めたのか。彼らの日常には“ある変化”が生じていたのだ。

現地住民が明かすには、

「ここ最近、小室さんが自家用車で移動する姿を見かけるようになりました。彼の家は1階がガレージになっていて、そこから車に乗り込んで外出しています。今年3月に新居へ越してきてからはライドシェアをよく利用していた。日本でも始まった自家用車の相乗りサービスをひいきにしていたのですが、ついにマイカーを手に入れたのです」

あえて「ボルボ」

小室さんがチョイスした車は何だったのか。

「日本車でもアメ車でもなく欧州車でした。荷物室がハッチバックになっている5ドアのSUVなので、チャイルドシートを置いても、たくさん荷物を積める。買い物に出かけることが多い小室夫妻には最適の選択です」（前出の現地住民）

さらには、小室夫妻が選んだ車のブランドにも、こだわりが感じられるとか。

「北欧スウェーデン発祥の自動車メーカー、ボルボの車です。5年前に発売された現行モデルで新車価格は日本円で500万円ほど。ニューヨーク州弁護士の小室さんは、弁護士法人に属しており、年収は4000万円前後といわれていますから、賢明な選択でしょう。同じ価格帯ならセレブが好むメルセデスやBMWなど派手なドイツ車も買えますが、あえてボルボを選んだところに、小室さんの強い意志が垣間見えます」（同）

一体どういうことなのか。欧米の車社会に詳しい自動車生活ジャーナリスト・加藤久美子氏の解説。

「ボルボの自動車は、北欧らしいデザインの外観で洗練されていますし、ステータスを控えめにアピールできます。欧米でも子供がいる意識の高いファミリー層、それこそ弁護士、医者などの中高所得のホワイトカラーが好む車なのです。小室さんが乗られているのはボルボの中でも小さなタイプ。小回りが利くので、眞子さんが運転される場合でも扱いやすいサイズ感ではないでしょうか」

時計の針を冒頭のドライブに戻せば、目的地の大型スーパーへ着いた小室さんは、しっかり子どもを抱いて歩き始めた。眞子さんはベビーカーを押す係となり、1時間半ほど家族水入らずの買い物を楽しんだのである。

アメリカでの生活がすっかり板に付いてきた小室夫妻。帰国の日は遠い先のように思えるが、今月11日に紀子さまは「よいタイミングで日本を訪れてくれたら」と率直な思いを吐露された。“悲願”となった初孫とのご対面は、一体いつになるのだろうか。9月18日発売の「週刊新潮」で詳報する。

