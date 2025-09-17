「西電東送」プロジェクトのパイプ通路を検査する国家電網のスタッフ。（資料写真、南京＝新華社配信）

【新華社北京9月17日】中国企業連合会と中国企業家協会は15日、北京市で「2025年中国企業上位500社」ランキングを発表した。上位3社には送電大手の国家電網、石油大手の中国石油天然気集団、同業の中国石油化工集団（シノペック・グループ）が名を連ねた。

上位500社を合計した売上高は110兆1500億元（1元＝約21円）で、前年からやや増加した。売上高の最低額は前年比5億7900万元増の479億6千万元と、23年連続で増えた。500社のうち、売上高が1千億元を超えたのは14社増の267社で全体の53.4％を占め、うち15社は1兆元を突破した。総資産は7.5％増の460兆8500億元に上った。

研究開発費の総額は1兆7300億元、売上高研究開発費比率は2.0％と過去最高を記録し、8年連続で上昇した。有効な専利（特許、意匠権、実用新案）の保有件数は21万4千件（10.5％）増の224万3700件、うち発明特許は15万件（16.9％）増の103万9600件と6年連続で増加し、専利保有件数に占める割合は46.3％と2.5ポイント上昇した。

今年新たに、または改めてランク入りを果たした企業は39社を数え、中でも自動車・部品製造、物流・サプライチェーン（供給網）企業6社が新たにランク入りし最も多かった。

500社の合計売上高の伸びに対する寄与率を業種別に見ると、製造業が40.5％、サービス業が40.3％、その他産業が19.2％となった。