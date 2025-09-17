【App Store iPhoneゲームチャート】映画ヒットでDL増、『8番出口』が3週連続1位に（9/8〜14）
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2025年9月8日〜14日）では、「有料ゲームチャート」1位に『8番出口』がランクインし、前週に続き首位をキープした。
【ランキング表】App Store 有料 iPhone ゲームチャート TOP10
◆映画の盛り上がりにあわせてダウンロード数も増加
「有料ゲームチャート」1位の『8番出口』は、SteamやNintendo Switchですでに配信されていた人気タイトルのiOS版。地下鉄の構内のような不気味な世界観のステージが特徴。一見同じデザインの駅の通路だが、ちょっとした違いがある場合は引き返し、違いがない場合は次のステージに進むというのが本作のルール。0番出口からはじめ、最終的には8番出口まで辿り着くことを目指す。
本ゲームは、二宮和也主演で実写化した映画『8番出口』が8月29日に公開され、全国映画動員ランキングで3週連続TOP3入りを記録（初登場2位→2位→3位）。9月14日までの累計成績は動員226万人、興収31億円を突破し、ヒットが続いている（すべて興行通信社調べ）。
同ゲームチャートでは、今春のiOS版リリースタイミングで2位に初登場（3月24日〜30日集計）。その後もたびたびTOP10入りしていたが、映画公開タイミングで大きく順位を上げ、8月25日〜31日集計の調査で1位に。以降、3週連続で1位をキープしており、映画の盛り上がりにあわせてダウンロード数を伸ばしたとみられる。
続く2位、3位も前週と変わらず、それぞれ『Minecraft』（2位）、『スイカゲーム-Aladdin X』（3位）と根強い人気を誇る2作がランクイン。7位は、ドット絵がかわいらしいシミュレーションゲームで知られるカイロソフトの『魔王城ものがたり』で、初登場以来6週連続でTOP10入りしている（2位→2位→3位→4位→5位→7位）。
◆無料ゲームチャートでは、『ドラゴンボール ゲキシン スクアドラ』が1位に初登場
一方「無料ゲームチャート」では、人気漫画＆アニメ作品『ドラゴンボール』の最新ゲーム『ドラゴンボール ゲキシン スクアドラ』が1位に初登場した。
本作は、4対4で闘うチームバトル。『ドラゴンボール』の世界観をベースに、ド派手なアクションによる爽快さと戦略的チームプレイによる達成感が魅力。「超サイヤ人孫悟空」「孫悟飯：幼年期」「フリーザ：第一形態」「スーパーウーブ」など、シリーズのキャラクターたちがそれぞれの戦いを見せてくれる。
今週はそのほか『真・三國無双 覇』（2位）、『スターシード：アスニアトリガー』（3位）、『パーフェクトワールド Z』（7位）、『セルサバイバー - ディフェンスゲーム』（8位）と、『ドラゴンボール〜』を含め、5作の新作タイトルが初登場。
2位の『真・三國無双 覇』は、コーエーテクモゲームスによるアクションRPG。『真・三國無双6』をベースに制作されているが、新しいアクション要素として「合体技」が導入されている。
3位の『スターシード〜』は、AI美少女キャラクター収集型RPGと謳った作品で、世界を救うカギを握るプレイヤーがAI少女「プロキシアン」と共に世界を救うストーリーが描かれる。
ランキングTOP10は「ORICON NEWS」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。
