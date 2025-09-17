洲崎綾、息子0歳の似顔絵描く「頭抱えてるコダックにそっくり」
6月に第１子となる男児出産を報告した声優・洲崎綾が、自身のXを更新し、我が子の似顔絵を公開した。
【写真】コダックにそっくり！アゴ割れてる洲崎綾の息子0歳の似顔絵
Xでは「0歳児の寝姿、頭抱えてるコダックにそっくりなんだけど、赤ちゃんあるあるなのかな？きゃわいい！」と似顔絵を投稿。似顔絵には「ものすごい毛量 ちょっと割れてるアゴ」と説明書きがされている。
洲崎は、アニメ『HUGっと！プリキュア』の一条蘭世役や『アイドルマスター シンデレラガールズ』新田美波役、『暗殺教室』茅野カエデ役などに出演。2019年12月に構成作家やラジオパーソナリティ、ミュージシャンなど幅広く活躍する伊福部崇（いふくべ・たかし）との結婚を発表した。
