◇MLB ドジャース-フィリーズ(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手がフィリーズ戦に先発登板。4回を終えて、ノーヒットピッチングを見せています。

「1番・投手兼指名打者」で出場した大谷選手は初回に先頭打者を抑えると、4本差でナ・リーグ本塁打王を争うカイル・シュワバー選手と直接対決しました。初球は101.7マイル(約163.7キロ)のフォーシームでストライクを奪うと、最後は高めのスライダーで空振り三振。第1打席は大谷選手に軍配が上がりました。

その後、次打者に四球を与えるも、フィリーズの4番・ブランドン・マーシュ選手をピッチャーゴロに打ち取り、幸先のいい立ち上がりを見せます。

2回は、2つの三振を含む三者凡退の好投。すると、その裏の攻撃でドジャース6番のアレックス・コール選手がソロHR、8番のキケ・ヘルナンデス選手が2ランHRを放ち、ドジャースが3点を先制します。

援護をもらった大谷選手は、3回のマウンドも落ち着いたマウンドさばきを見せます。先頭をレフトフライに抑えると、続く二人もしっかり抑え、三者凡退に締めました。

4回、シュワバー選手の第2打席をレフトフライに抑えた大谷選手は、ブライス・ハーパー選手から空振り三振を奪取。この回も三者凡退としました。

大谷選手は4回を終え被安打0、4奪三振の好投。8月28日以来の白星に期待がかかります。