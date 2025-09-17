17日（水）、東京都心も35℃予想で猛暑はラストスパート。日本海側では雨が強まる見込みです。

＜17日（水）の天気＞

低気圧や前線が北日本を通過中で、午前中は北海道や東北で雨が強まりました。明け方には秋田県能代市付近で1時間に100ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨情報が出されました。秋田県ではこのあとも雨が続きますので、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。

午後になると、北海道の雨は次第にやむ見込みです。前線が次第に南下するため、東北日本海側や新潟では大雨となり、午後は西日本の日本海側でも雨の降るところがありそうです。前線の接近に伴って局地的に激しく降る見込みです。

太平洋側は晴れますが、午後は急な雷雨になるところがありそうです。特に西日本や関東北部では、短時間の激しい雨にお気をつけください。

■予想24時間降水量（18日朝まで、多いところ）

東北、北陸 100ミリ

＜予想最高気温（前日差）＞

関東や東海を中心に猛暑日になるでしょう。東京都心は今年30回目、名古屋は今年53回目の猛暑日になる見込みです。

札幌 25℃（-4）

仙台 32℃（＋1）

新潟 32℃（＋1）

東京 35℃（＋2）

熊谷 37℃（＋3）

名古屋 35℃（-1）

大阪 34℃（-1）

鳥取 34℃（±0）

高知 33℃（±0）

福岡 33℃（-1）

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

秋雨前線が南下して、18日（木）は日本海側で大雨のおそれがあります。19日（金）もぐずついた天気で、20日（土）は太平洋側でも雨になるでしょう。この雨で暑さは落ち着く見込みです。沖縄那覇は21日（日）まで晴れ間がありそうです。

■北日本・東日本18日（木）は日本海側と、午後は関東でも大雨のおそれがあります。その後も関東や東海では20日（土）頃まで雨が降り、一気に涼しくなりそうです。そろそろ長袖の準備をしておきましょう。20日（土）の最高気温は東京で23℃、名古屋で27℃の予想です。東北は土日に再び雨が強まる見込みです。