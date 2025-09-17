シンガー・ソングライターの長渕剛（69）が17日放送のTOKYO FM「坂本美雨のディア・フレンズ」（月〜木曜前11・00）にゲスト出演。今年の誕生日を祝ってくれた人物を明かした。

長渕は番組冒頭に「どうも、あの、ご無沙汰してました。お久しぶりですね」とあいさつ。番組パーソナリティーの歌手・坂本美雨から「お元気でしたか」と問われ、「元気です」とにこやかに話した。

坂本は「先日9月7日にはお誕生日を」との話を振り、長渕は「いやあ、そうですねえ。もう60過ぎたらおめでとうって言われたくない」と苦笑い。ひまわりを贈られると「お花はうれしいですねえ」と声を弾ませた。

「お誕生日っていつもどうされてるんですか」との質問には、「いやあ、やったりやらなかったりですねえ」と長渕。家族でかと問われると「まあ今回は子供たちがやってくれましたね」と打ち明けた。

長渕は妻である元アクション女優でシャンソン歌手、花創作家の志穂美悦子との間に女優の文音、ヒップホップミュージシャンのWATARU、シンガー・ソングライターのReNの3人の子供がいる。