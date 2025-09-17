ビクターエンタテインメントの新人開発部門 アーティストデベロップメント部が、デジタルクリエイター発掘企画『MUSE～creator competition～』（ミューズクリエイターコンペティション）を開催する。

同部門では、“アーティストの音楽活動において、ショートムービー、写真などデジタルコンテンツの発信は今や必要不可欠”とし、新時代のミュージシャン発掘と同時にそのミュージシャンとタッグを組む新たなデジタルクリエーターの登場を期待するコンペティションを立ち上げた。グランプリ受賞者は、賞金30万円のほか、ビクターエンタテインメントから作品リリースに際し、ビクターエンタテインメント株式会社と所定の契約を締結する。

本企画では、フォトグラファー ヤオタケシ、クリエイター／アニメーター ぽぷりか、映画監督 村瀬大智が審査員を担当する。エントリーは10月20日23時59分まで。結果は11月以降順次発表となる。

（文＝リアルサウンド編集部）