陸上の世界選手権東京大会が２１日まで国立競技場を主会場に行われている。

東京での開催は３４年ぶりとなる大会で注目される競技の見どころに迫る。

女子で大会連覇を目指す北口榛花（ＪＡＬ）、男子で日本歴代２位の記録を持つ崎山雄太（愛媛競技力本部）らが出場するやり投げ競技が１７日から始まる。やりの長さ、重さは男子が２メートル６０〜７０（８００グラム）、女子が２メートル２０〜３０（６００グラム）などと決められている。女子の６００グラムは、バスケットボールで五輪などでも使われる男子用７号球の重さとほぼ同じだ。

やり投げは３０メートル以上の助走路を使い、女子でも世界のトップは７０メートルを投げる。意外と軽い用具を使うやり投げは、風の影響を受けやすい競技だが、陸上短距離種目のような「追い風参考」のような制限はない。

やり投げに「追い風参考記録」はない

国際陸上競技統計者協会（ＡＴＦＳ）会員の野口純正さんは「世界トップレベルの選手の場合、（揚力を得やすい）向かい風だと記録が伸びると言われていますが、そうした選手の中にも追い風を得意としている人もいるようです」と話す。

どの風向きが有利ということは言えないようだ。さらに野口さんは、上空での風速を測ることが難しいという点を指摘する。

「ドローンなどで上空の風速を計測できたとしても、風が記録に及ぼす影響を算出することは困難です。『追い風と向かい風のどちらが有利か』を断定できないことも、風速を計測しない理由であると考えられます」。気象条件や男女のやりの違い、高校生とトップ選手など年代による差によっても「やりと風の関係」は異なってくる。

では、風を味方につけるためには、やりをどのように投げるのがよいのか。

やりを投げた瞬間にやりの先が向いている方向と水平線との角度を「姿勢角」といい、やりが飛んでいく方向と水平線との角度を「投射角」という。姿勢角と投射角の差を「迎え角」という。

野口さんは「様々な研究結果を見ると、選手の体格、フォーム、レベル、その日の風の状況などによって微妙な違いはあるが投射角は３５度前後が最適でしょう」という。そして「投げ出す時の迎え角は、少しのマイナス（やりの先端が軌道よりも下向き）か、投射角とほとんど変わらないのがよい」と野口さんは話す。その角度であれば、最高点から落下していく際に、やりが地面と平行に近い状態を保って揚力を受けやすい姿勢になり、距離が伸びやすくなるのだという。

一般用のやりの一番太い部分の柄の最大直径は男子で３センチ、女子で２・５センチ。投げる瞬間のリリース時に、やりを「切る」動作をすることで、自然と回転が加わる。途中で失速しないように、やりにしっかりと回転がかかっていることも大切だ。

極小センサーをやりに装着

陸上世界選手権のオフィシャルパートナーで電子部品大手のＴＤＫはこのほど、やりに超小型の高精度センサーを取り付けることで、投てき時のやりの軌跡や角度、回転数、速度、高度などのデータを可視化することに成功した。センサーとバッテリー、記録媒体を含めたユニットの総重量は２１グラム程度で、投てき後、パソコンの画面に様々な生データが表示される。

日本選手権で７連覇、日本男子歴代３位の８６メートル８３の記録を持つ新井涼平選手（リオデジャネイロ五輪１１位）らが行った実験では、同選手が６５・３メートルを投げた投てきの時に、投射角が４２度、リリース時のやりの速度は毎秒２４・６メートル、回転数は毎秒１８回転、最高高度は１１・３メートル、などのデータが得られた。

これまでは、映像や個々の経験値、様々な研究結果などをもとに試行錯誤してきた選手たちにとって、ほしい情報がすぐに見えることは驚きでもあった。

新井選手は「リリース時の初速と、振れ幅を抑えてどれだけやりをきれいに投げ出せたか、ということが大事で、データはその指標になる。今は映像を見て分析していますが、追い風、向かい風と様々な条件の中で、どの角度で投げるのが最適なのか、これまでは個人の経験則、感覚でしかなかったことが可視化できることによって練習へのフィードバックも早くなり、競技能力の向上に大きく役立つと思います」と歓迎している。

この技術は、選手のパフォーマンス向上だけでなく、競技を見るファンへの観戦情報の提供などでも活用が期待されている。

やり投げの競技では、以前は飛びすぎてしまったことがあって規定が変更され、それ以降の世界記録は男子がヤン・ゼレズニーの９８メートル４８（１９９６年）、女子はバルボラ・シュポタコバの７２メートル２８（２００８年）。２人ともチェコの選手で、そのチェコを拠点に練習している北口の持つ女子日本記録は６７メートル３８だ。男子の世界記録は３０年近くも破られていない。（編集委員 千葉直樹）