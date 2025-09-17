タレントの菊地亜美が16日、自身のInstagramを更新。俳優の北川景子とのランチを報告し、大きな反響が寄せられている。

【映像】北川景子の子どもが写る写真

菊地は「芸能界では先輩ですが、プライベートで仲良くさせていただいてる北川景子さんとのランチにて」とコメントを添え、北川との2ショットなどを投稿。

続けて、「5年前、長女を出産してまだ3ヶ月の頃。もちろんママ友なんていなくて、不安の中で初めての育児に奮闘している時、同じ時期に出産された景子さんと収録が一緒になり、たくさん育児の話をさせてもらったことは今でも忘れません」と、出産をきっかけに友情が始まったことを告白し、「景子さんがあの時声をかけてくださったこと、そして赤ちゃんがまだ小さい時期に子育ての話ができたこと、本当に心強くて嬉しかった」と当時の心境をつづった。

さらに、今では「なんでも話せる存在に」なったといい、「女優さんなのに、バラエティーに対する姿勢が本気すぎる景子さん。笑」とその人柄を紹介。最後に「私のインスタ初登場な景子さんでした」と締めくくった。

この投稿に、タレントの鈴木奈々、山口もえなどが“いいね”で反応。ファンからも2万6000件の“いいね”がつけられ、「おふたりともお綺麗です」「また明日も頑張れます」といった反響が寄せられている。