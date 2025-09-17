17日に、YouTubeチャンネルで「きいてよユビー！」の動画が公開された。ものまねタレントのキンタロー。（43）が出演し、医療AIパートナー「ユビー」に健康の悩みを相談する様子が収められている。

【映像】視線エクササイズをし“変顔”を披露したキンタロー。

キンタロー。「私、身長が152.5cmなんだけど、医学的にみると私の頭蓋骨が190cmの人のサイズらしいのね。だんだん首が毎年5mmずつめり込んでいるんじゃないかってくらいすごく頭が重くて肩もすごい凝るのでどうにかしたい。何か解決策あるかな？」

キンタロー。は簡単にできるケアとして、医療AIパートナー「ユビー」から視線エクササイズを教えてもらったが、が入りすぎてまるで“変顔”になってしまった。

公開されたインタビューでは、ユビーに扮したキンタロー。が「日頃の悩みの相談相手」について語った。

キンタロー。「基本、悩み相談をするとなると友達も少ないので夫になってしまうのですが、夫は相談相手に向いていない人で、本当に人の話を聞いてくれません。相談すると、真剣に腹が立つようなアドバイスをしてきます。“これじゃない感”がエグいです。本当に腹の立つ…がっかりします…」

（『ABEMA Morning』より）