櫻坂46がまたひとつ、大きな記録を刻んだ。博報堂DYホールディングスと博報堂の共同研究プロジェクトが発表した「コンテンツファン消費行動調査2025」で、計1700以上のコンテンツの中から「支出喚起力」ランキングの1位に輝いたのである（※1）。ファンによる推計支出総額は356億円。昨年はトップ20圏外（※2）だったことを思えば、この急上昇は異例とも言えるだろう。

調査によると、コンテンツ全体の支出額は過去最高を更新する一方で、支出者数は減少傾向にある。つまり、市場は熱心なファンによる一人当たりの支出が拡大する方向へと変化している。その中で櫻坂46が頂点に立ったことは、彼女たちの成功がマスメディア的な露出や知名度だけに依存していない証明だろう。むしろ、強固で結束力のあるファンダムをいかに活性化し、経済的価値に転換していくか。その設計図の成功事例として位置づけられる。

櫻坂46のファンダムを表す象徴的なエピソードとして挙げられるのが、楽曲投票サービス『USEN 推し活リクエスト』だ。これはファンが好きな楽曲に日々投票し、その集計結果に応じて全国の店舗や街中で流れるBGMが決まるという仕組み。ここで櫻坂46は「Addiction」（※3）や「Make or Break」（※4）で1位を獲得し、存在感を示した。長期間にわたってランキング上位を維持してきたNumber_iら強力なライバルと肩を並べ、熾烈な首位争いの舞台に食い込んだことは、ファンダムの結束力を改めて示す結果となった。その順位や数字に表れるのは単なる人気ではない。SNS上でファン同士が呼びかけ合う結束力こそが、この成果をもたらしている。

2025年8月24日に京セラドーム大阪でファイナルを迎えた全国ツアー『櫻坂46 5th TOUR 2025 “Addiction”』では約4カ月をかけて全国5都市11公演で計26万人を動員し、支出喚起力を裏付ける象徴的な出来事となった。ツアーファイナルで発表された13thシングルのリリース、2026年4月の5周年記念ライブ決定というサプライズは、その熱狂をさらに加速させた。

■音楽業界の枠を超えた影響力、支出の背景にある物語性と共感

また、CD販売でも櫻坂46は安定した成果を収め続けている。今年リリースされた11thシングル『UDAGAWA GENERATION』や12thシングル『Make or Break』でも着実に支持を集め、改名以降のグループの歩みを力強く後押ししてきた。そこに加えて、メッセージアプリやデジタルフォトカード「サクコレ」、映像配信サービスとの連携といったデジタル施策が整い、ファンがグループと日々をともにする仕組みが築かれている。とりわけメンバー個人から届くメッセージは、ファンにとって「推しと日常を共有する体験」にもなるだろう。

ここであらためて思うのは、現在の成功は偶然ではないということ。櫻坂46には、欅坂46からの改名という大きな変革があった。あの転換期を経てなお応援し続けたコアファンの結束と「苦闘をともにした」という共有意識が、今の熱量を支えている部分は大きいだろう。ファンはグループを、メンバーはファンをともに再起を歩んできた“仲間”として自己を重ね合わせる。その心理的な繋がりが、ライブへの参加や「USEN 推し活リクエスト」への投票といった行動を突き動かしていると言っても差し支えないと思う。支出喚起力の背後には、こうした物語性と共感が存在することを忘れてはならない。

もちろん、これからの歩みに向けて大切なテーマもある。強いファンダムに支えられている現在地から、どのようにして新しいファンと出会い、次の世代へ繋げていくか。現在も四期生の加入によって新しい風が吹き込み、その広がりはグループに彩りをもたらしている。一方で、ファンの輪が大きくなるほど、一体感の形も少しずつ変わっていく。これからは、コアな結束を大事にしながら、多様な関わり方にチャレンジしていくことが求められるだろう。それは櫻坂46がさらなる成長を遂げるための大きなチャンスでもある。

支出喚起力1位という称号を得たことは、櫻坂46がエンタメ経済圏の最前線で、新しいモデルを提示したことを意味する。広く浅く届けるのではなく、深く濃く結びつくことで市場を動かす。その在り方は、アイドルグループがもはや音楽業界の枠を超え、経済や社会の構造変化にまで影響を与え始めていることをも示しているとも言えるだろう。ファンは消費者ではなく仲間。そう位置づけ、熱量を経済的価値へと変えていく。櫻坂46が証明したこの設計図は、これからのエンターテインメントにとってひとつの指標となるはずだ。

※1：https://www.hakuhodody-holdings.co.jp/news/corporate/2025/08/5801.html※2：https://www.hakuhodo.co.jp/news/newsrelease/111601/※3：https://e.usen.com/news/news-unext/usen-46addiction1-62.html※4：https://e.usen.com/news/news-unext/usen-46-12thmake-or-break1-65.html

（文＝川崎龍也）