“シニアが選ぶ面白い芸人”に千鳥・大悟がランクインした驚きの理由　ウエストランド井口「これがあるのか！」

さまざまな人の本音に対し、本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。

9月15日（月）に放送された同番組では「テレビ好きシニアの本音」と題し、シニアが今面白いと思う芸人がランキング形式で発表された。

千鳥・大悟の名前が挙がると、MCのウエストランド・井口浩之、とろサーモン・久保田かずのぶから驚きの声が。さらに意外な選出の理由も明かされ…。

【映像】見れば納得…「シニアが選ぶ今面白いと思う芸人ランキング」

今回は「シニアが選ぶ今面白いと思う芸人ランキング」。エキストラ事務所などに登録する60歳以上のシニア96人にアンケート調査を行い、上位10名が発表された。

井口と久保田は「（選ばれるのは）我々みたいなタイプじゃない」としつつ、予想として中川家や明石家さんま、笑福亭鶴瓶といったベテラン芸人の名前を挙げる。

いざランキングが発表されると、出川哲朗に続いて9位に入ったのが千鳥・大悟だった。今まさに芸人界のトップを走り、型破りな印象もある大悟の選出に2人は「えええっ！」「大悟さん!?」と驚愕。

「言いたい放題だが、相手を怒らせるほどではなく節度がある」といった理由を感心しながら聞いていた2人だったが、さらに「志村けんさんを慕っていたことはテレビで拝見しました。大悟さんも志村さんの後を継ぎたかったのかと思います」との意見が出ると「これがあるのか！」「ここが乗ってるんだよ、やっぱり」と大きくうなずいていた。

その後も久保田は「大悟さんが一番沸点上がったね」と興奮冷めやらぬ様子。井口とともに「志村さんの後を継いでるっていうのが」「バックボーンで志村さん見えるもんね」と納得の表情を浮かべた。