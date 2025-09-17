“スターの原石”であるジュニアと、“現役のスター”として活躍する先輩アーティストが出演する音楽番組『Star Song Special』のシーズン2が、10月2日16時より配信スタートする。

（関連：大西風雅、岡粼彪太郎、SpeciaL……それぞれの強みが光る唯一無二のステージ 総勢27名で魅せた夏の合同公演）

本番組では、スペシャルなライブやNGなしのトーク企画のほか、シーズン2ではジュニアが自由にアピールする新コーナーも開始。前シーズンと同じくハイクオリティで“スペシャル”な内容となる。

シーズン2初回では、ともにグループ初登場となるHey! Say! JUMPとKEY TO LITが出演。それぞれライブパフォーマンスを披露するほか、番組恒例の“コラボトーク”企画にも登場する。また、初回でMCを務めるのは、シーズン1初回でもMCを務めた堂本光一。7カ月ぶりの出演となる堂本だが、今回はMCだけでなくスペシャルライブにも登場。詳細については後日発表される。

（文＝リアルサウンド編集部）