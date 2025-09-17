

【写真】"ハモネプ"で一世風靡、アカペラグループ「RAG FAIR」の土屋礼央さん

アカペラグループ「RAG FAIR」のメンバーとしてデビュー。現在はラジオパーソナリティーや執筆業などでも活躍する土屋礼央さんは発声障害で一時、音楽活動を休止していました。その時のこと、そしてどう挫折を乗り越えたのか。土屋さんの著書『捉え方を変えてみたら大抵の事が楽しくなった僕の話』より一部を抜粋し、振り返ります。

なぜか声が出ない

発声障害になって10年近くになります。

最初は、なんか歌が歌いづらいな……ぐらいだったのが時間を重ねるほど、どんどん声が出づらくなっていきました。高音域が出づらいだけなら、加齢もあるのかなと思えるのですが、出づらいのは高音域より、中音域だ。歌で言うなら、サビではなく平歌の部分。

声を出したくても、声にならず、空気が口から逃げてしまう。低い音域なのに音程が当てたい音に当たらないのです。そして静かなパートになると、声を飲み込む感じになり、出したいタイミングで声が出ない。

歌手として、これは問題だぞ……。

さらに歌だけでなく、普段の会話も声が出づらくなっていました。ファミレスで店員さんに声をかける時みたいに遠くの人に呼びかけようとすると、胸が締め付けられて声が出ない。

人と会話は出来るのに、話しかけようとすると、声が出ない。同じ感じで、台本を読もうとすると、声が出ない。ようやく出たと思ったら、声が潜る。最初の一音の音程が下からしか出ない。それを指摘されて直そうとすると、どんどん声が出なくなる。

症状が酷くなってくると、唾が飲み込めなくなりました。無意識な状態だと飲み込めるのですが飲み込もうと思うと、飲み込めないのです。なんだ？なんだ？ 自分では理解が出来ない状態。声が出なくて焦れば焦るほど、悪化する感じでした。

原因もわからなかったので、ボイストレーナーの先生に相談。一定期間、基礎練を繰り返し、色々調整をしてみましたが、一向に回復傾向になりません。声が出る日もあれば出ない日もある。出ない日と出る日の違いがわかりません。

それでもライブはやり続けていたのですが、出ない日にライブがあたると大変です。無理やり声を出しているので、声帯も傷めて、序盤で声がカスカスになり、情けない状態に。

そして遂に、あるライブで本当に何も歌えなくなってしまった事がありました。誰が聞いても、おかしい歌。誤魔化せるレベルでも到底ない状態。プロとして、この状態でステージに立ってはいけなかったと心がどん底に落ちました。

「これは一旦、お医者さんに診てもらった方が良い。歌練と言う段階ではないかも」とボイトレの先生からもアドバイスをもらい、日本で権威のある著名な声の先生がいる病院を紹介していただき、診てもらう事になりました。

「土屋さんは声のイップスかも知れません」

イップス？ イップスとは主に、スポーツ関連で心理的な理由で思う様に身体が動かず動作に支障が出る運動障害の事。プロ野球のピッチャーが、突然キャッチボールが出来なくなってしまう、あれだ。

正式に、声のイップスという病名はないのですが、先生の表現として、声のイップスの様な状態だと思う、との事でした。大きく言えば、発声障害。

「最近は多いですね、この症状になってしまう歌手の方」と先生はおっしゃっていました。

おそらく精神的なストレスが原因です。ただ使い過ぎも原因かも、特にラジオの生放送で喋り続けるとなりやすいとの事。

準備をして発声する歌と、反射で喋る事が求められるラジオの生放送の発声は、真逆の発声なんですって。帯で生放送のラジオをやりながら歌も歌い続けるというのは相性が悪いらしいです（苦笑）。

これは厳しい……。音楽がもちろん第一なのですが、生放送のラジオも今の僕を作ってくれた大切な分野。

生放送のラジオを僕の人生から削除する決断は相当勇気がいります。

「でもラジオもやりながらでも、リハビリしていけば、歌える様になると思いますよ！」

ちょっとホッとした自分がいました。ずっと苦しんでいたので、発声障害、声のイップスなんだと原因を把握出来ただけで、だいぶ救われました。

早く良くなりたくて「迷走」

症状がわかれば、ここから改善していけば良い。止まない雨はない。定期的に病院に通いながら、リハビリプログラムも教えてもらう事になりました。

リハビリをする事で、ちょっとずつですが回復に向かう感じもありました。ただ環境によっては、回復具合も完全にリセットされる時も沢山ありました。他の方法も試してみよう……。焦りや不安でいっぱいだった僕は、他の改善方法も模索する事になります。

精神的ストレス、加齢による筋力低下……。おそらく原因は一つではないのでしょう。一つずつ、原因を探ってみよう。色んな人に相談して、紹介してもらったオススメの改善方法を手当たり次第、試してみました。

パーソナルトレーナーをつけて、身体のコンディションを整えてみたり、骨格の調整もしてみたり。その他、色々な人に相談したり、他のボイトレも色々試したりしました。病院も通い続けました。

ただ、どれも、一瞬回復の方向に向かうのですが、これだ！というベストな方法が見つからずどんどん知識だけが増えていって頭でっかちの状態に。

気づけば色々気にし過ぎて、歌が歌ではなくなり、音楽と言えるものではなくなっていました。歌を楽しめる感覚はゼロ。気づけば歌いたいと思う感情は芽生えなくなっていました。発声障害の知識が増える事でより苦しくなっている気もします。

一旦、全てを忘れてみよう。生き物として歌いたくなるのを待ってみよう。病院通いもレッスン通いも全てストップしてみました。

歌う事が楽しくない日々が訪れるとは夢にも思いませんでした。僕は自分が一番自信を持てる要素が急に無くなりました。自分の努力の積み重ねの足りなさもあったとは思います。

でも過去を悔やんでも何も始まらない。ここから始めてみよう。

テレビ等で歌うお仕事の依頼も何度もいただきました。発声障害の事をほぼ公表していない状態だったのでお断りする時の説明が難しかったのですが、ご期待に応えられず本当に申し訳なかったです。お断りするのって、疲れますね……。

それから、いつだったかは覚えていないんですが、リビングルームで誰もいない時になぜか歌いたくなり鼻歌を歌ってみました。

あ、気持ち良い。

吹き抜けのリビングの環境で程よく響いて気持ち良い。今まで出なかった音程も安定して出ました。

色々考えた結果、アップライトピアノを購入し、全てをアナログで身体で響きを感じる環境に変えてみました。すると生ピアノで歌う歌が気持ち良くて……。

久々に感じたこの感覚。ミュージシャンとしてやっていけるかも。これを続けよう。勿論、全てにおいて、まだまだでしたが、未来に光が差した瞬間でした。

歌い続けないと未来はない。生ピアノ限定の弾き語りライブを3年前から始めました。こんな歌で人前で歌って良いのだろうかと中断していたライブでも、生き様として聴いてもらおう。この生き様が、誰かの勇気に変わるかも知れない。

発声障害の事をファンの人にも発表、なぜライブをやるのか、なぜ生ピアノなのか、全てを語ってまさに弾き語りライブツアーを始めました。おかげで、少しずつではありますが、歌がどんどん良くなっています。

全てを受け入れてライブに足を運んでくれて、しかも拍手もしてくれるお客さんに本当に感謝。

ライブが楽しくなってきました。音楽が楽しくなってきました。

一緒に歌ってくれる人がいると、声が出やすい事もわかってきました。RAG FAIRのみんなは僕の発声障害の事を本当に理解してくれていて僕が歌いやすい環境作りの為に、アレンジもパフォーマンスも調整をしてくれます。本当に頼もしい仲間に囲まれていたんだなと再認識。

そして2024年からはズボンドズボンの活動も再開。昔の様にゲラゲラ笑いながらカッコ良いと信じている音楽をやれています。本当に沢山の仲間に囲まれて生きているんだなと改めて思い、恩返しせねば……そういう想いを持ちながら毎日過ごしています。

また歌のパフォーマンスを元通りにしたいという考えもやめてみました。発声障害も含めて僕なんだ。今も3歩歩いて2歩下がる状態は続いていますが、きっと未来は明るい。ここから成長していこう。今がベスト。このベストのレベルを上げていこう。

今年は声帯ポリープが出来てしまい、裏声が出ない時期も続きました（ダブルショック！）。ポリープ切除の手術を決断しましたが、手術2日前にポリープが取れて、手術回避という面白い奇跡の様な出来事もありました。今は綺麗に裏声が出てとても裏声を出すのが楽しいです。

発声障害、これからもよろしくね

僕は小さい頃から歌を歌っていて、周りから見ても最初から歌が上手い人でした。自分の歌を頑張って手に入れたと言うより、最初から持っていた気がします。

今振り返ると、自分で稼いだお金で買った物と、買ってもらった物だと、思い入れが違う様に、もしかしたら、自分の歌としっかりと向き合ってこなかったんだと思います。

発声障害になった事で、自分の歌とより向き合い、自分の歌声を一音一音愛おしく思える様になりました。ポリープが出来た事で、自分の声帯の動かし方を細かく理解出来る様になりました。

辛い事には、なるべく出くわさない方が良いけど困難にぶつかった事でようやく気づける事も沢山あります。

癌を患った方が、癌と闘うのではなく「癌細胞さん、これからよろしくね」と癌細胞と共に生きていく事にしたら、お医者さんも驚くほど、元気に長生きしたという話を聞いた事があります。

発声障害になった事で、僕は沢山の事に気づけました。ありがとう発声障害、ありがとう声帯ポリープ。これからも困難に出会った時、そう思える人生を歩みたい。





ドラゴンボール世代でもある僕は神龍（シェンロン）にお願いするなら絶対に「思い通りに歌が歌えます様に」の一択である事は間違いないけれど、神龍に叶えてもらわず、発声障害と向き合って生きてきた今の自分の価値観は本当に宝物です。

自分も周りも本当に大切にしていきたい。もっともっと自分を家族を仲間を他人を生き物を地球を愛していきたい。

歌も人生も100点満点全部正解！はいクリア！なんてものはありません。これからも色々な壁にぶつかって生きていくのでしょう。ゲームクリアのないロールプレイングゲームです。難題をクリアして次のステージでまた難題を与えられ、それをまたクリアしていく、ずっとその繰り返し。

ゲームだと楽しいのに人生だと難題を与えられると辛くなるのは勿体無い。楽しむぜ。発声障害、これからもよろしくね。

でも絶対、思い通りに歌ってやる ！！この気持ちでいられる自分も大好きだ。

毎日を大切に、丁寧に。

（土屋 礼央 ： ミュージシャン）