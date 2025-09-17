ZEROBASEONE（ゼロベースワン）のHAN YU JIN（ハン・ユジン）とIVE（アイヴ）のLEESEO（イソ）、俳優ムン・ソンヒョンの、王子と姫のようなオフショットが話題を集めている。

【写真】プリンセスとW王子そのもの！ZB1ユジン＆IVEイソ＆ムン・ソンヒョンの3ショット【写真・動画】ZEROBASEONEグランドスラム達成で涙

■ZB1ユジン＆IVEイソ＆ムン・ソンヒョンの“同い年トリオ”が息ぴったり

韓国の音楽番組『SBS人気歌謡』で共にMCを務めた3人。ユジンとソンヒョンは9月14日の放送で番組を卒業した。最後の出演回ではイソがティアラとピンクのドレスをまとい、ユジンとソンヒョンはそれぞれ赤、白の高貴なジャケット姿で登場。まるで王子とプリンセスのような雰囲気を放った。

ソンヒョンがInstagramで公開した3ショットでは、イソをユジンとソンヒョンが囲んでカメラにポーズ。一緒に唇を尖らせたり、ピースをしたり、同じ高校に通う同い年トリオらしく、息ぴったりで撮影を楽しんだ。

SNSでは「リアル姫と王子」「イソ姫とW王子尊い」「素晴らしいMCだったよ…」「今までお疲れ様！」「同い年コンビ好きだったから寂しい…」「もっとこのトリオ見たかった！」など反響を呼んでいる。

■ZEROBASEONEはユジンのMC卒業日にグランドスラム達成！

なおZEROBASEONEはこの日の『SBS人気歌謡』で1位を獲得し、新曲「ICONIK」で韓国のすべての音楽番組にて1位を獲得するグランドスラムを達成。MC卒業の日に快挙を成し遂げ、ユジンは嬉し涙を流していた。