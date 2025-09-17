³ùÅÄÂçÃÏ¤¬¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡¢PKÀï¤ÎËö¤Ë¥«¥é¥Ð¥ªÇÕ4²óÀï¿Ê½Ð¡ª¡¡º£µ¨ÌµÇÔ¤ò·ÑÂ³
¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬¥«¥é¥Ð¥ª¡¦¥«¥Ã¥×4²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥«¥é¥Ð¥ª¡¦¥«¥Ã¥×3²óÀï¤¬16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥ë¡Ê2Éô¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£72Ê¬¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥¯¥ê¥¹¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥º¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢90¡Ü1Ê¬¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢1¡Ý1¤Ç90Ê¬¤¬½ªÎ»¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞPKÀï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤ò4¡Ý2¤ÇÀ©¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿³ùÅÄÂçÃÏ¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢PKÀï¤Ç¤Ï4¿ÍÌÜ¤Î¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤ÆÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥·¡¼¥ë¥É¤äUEFA¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡ÊECL¡Ë¤ÎÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤ò´Þ¤á¡¢¸ø¼°Àï8»î¹ç¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æº£µ¨ÌµÇÔ¡ÊPKÀï¾¡Íø¤ò¾¡Íø¿ô¤Ë´Þ¤á¤Æ4¾¡4Ê¬¤±¡Ë¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤òÎ¨¤¤¤ë¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢°¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤À¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÌµÇÔ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬8»î¹çÌÜ¤À¤±¤Éº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Þ¤ÀÌµÇÔ¤À¡£º£¤Ï¥×¥ì¡¼¤è¤ê¤âÀï¤¤¤È¤¤¤¦»þ¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¾¡¤ÁÅÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ä¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡×
¡Ö¤·¤«¤·¡¢¤¤¤Ä¤«ÎÉ¤¤½Ö´Ö¤ä»î¹ç¤ÏË¬¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£¤è¤êÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ä¤è¤êÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¾¡Íø¤Ç¤¤ë»þ¤¬Íè¤ë¡£ÌµÇÔ¤Î¤Þ¤Þ¼¡¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¡£º£¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌµÇÔ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤Ê¤ó¤À¡×
