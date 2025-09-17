堂本光一が初回MC、音楽番組『Star Song Special』シーズン2始動！Hey! Say! JUMP＆KEY TO LITが参戦

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

音楽番組『Star Song Special』のシーズン2が、10月2日より配信開始となる。

■シーズン2ではジュニアが自由にアピールする新コーナーも登場

“スターの原石”であるジュニアと、“現役のスター”として活躍する先輩アーティストが出演する音楽番組『Star Song Special』。2025年2月より全12回にわたって配信され、最終回で「10月からシーズン2配信決定」の情報が発表されると、視聴者からは期待の声が続々と上がっていた。

そんな『Star Song Special』が、いよいよ10月2日16時より再始動。『スタソン』ならではのスペシャルなライブや、NGなしのコラボトークはもちろんのこと、シーズン2ではジュニアが自由にアピールする新コーナーも登場。前シーズンと同じく超豪華クオリティで、ここでしか出会えない“スペシャル”な時間を届けていく。番組は、Prime VideoおよびDMM TVで隔週木曜に配信される。

■堂本光一はスペシャルライブにも参加

シーズン2初回では、ともに『スタソン』グループ初登場となるHey! Say! JUMPとKEY TO LITが参戦。それぞれライブパフォーマンスを披露する他、番組恒例のコラボトークにも臨む。

注目の初回でMCを務めるのは、シーズン1初回でもMCを務めた堂本光一。7ヵ月ぶりの出演となる堂本は、今回はMCだけでなくスペシャルライブにも満を持して登場。気になる詳細については後日発表される。

堂本光一×Hey! Say! JUMP×KEY TO LITが織りなす“スペシャル”な化学反応に、期待が高まる。

■番組情報

Prime Video / DMM TV『Star Song Special Season2』

10/02（木）16:00～配信スタート

※隔週木曜配信

出演：堂本光一（第1回MC）、Hey! Say! JUMP（第1回ゲスト）、ジュニア（KEY TO LIT 他）

(C)Storm Labels Inc.

■関連リンク

番組サイト

https://sp.storm-labels.co.jp/starsongspecial

■【画像】番組に登場するHey! Say! JUMP＆KEY TO LIT