「とても上品だ」「メキシコ代表のよう」バイエルンがビールの祭典“オクトーバーフェスト”に向けた特別ユニを発表！ ファンは大注目「パーフェクトなデザイン」
日本代表DF伊藤洋輝が所属するブンデスリーガ王者のバイエルンは現地９月15日、ミュンヘンで毎年開催される世界最大級のビールの祭典「オクトーバーフェスト」に向けた恒例の期間限定ユニホームを発表した。
クラブの公式サイトによると、今回の特別ユニは、昨季着用されたバイエルン125周年記念ユニホームからインスピレーションを受けたという。デザインはベージュを基調としており、袖口やアディダスのトレフォイルロゴにはオリーブカラーを採用。袖口にあしらわれたジャガード柄も特徴的だ。
これがクラブの公式SNSで公開されると、ファンからは「とても上品だ」「パーフェクトなデザイン」「さわやかで良い」「メキシコ代表のよう」「かっこよすぎる」「とても美しい」といった声が寄せられている。
なお、この特別ユニは26日に行なわれるブンデスリーガ第５節のブレーメン戦で着用される予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】バイエルンの特別ユニホーム！
