日経225先物：17日正午＝110円高、4万4750円
17日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比110円高の4万4750円と大幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値4万4995.79円に対しては245.79円安。出来高は2万1136枚となっている。
TOPIX先物期近は3131.5ポイントと前日比11ポイント安、現物終値比24.06ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 44750 +110 21136
日経225mini 44750 +115 345652
TOPIX先物 3131.5 -11 31356
JPX日経400先物 28150 -110 1811
グロース指数先物 757 -1 1305
東証REIT指数先物 1933.5 -2.5 118
株探ニュース
