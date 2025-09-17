　17日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比110円高の4万4750円と大幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値4万4995.79円に対しては245.79円安。出来高は2万1136枚となっている。

　TOPIX先物期近は3131.5ポイントと前日比11ポイント安、現物終値比24.06ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 44750　　　　　+110　　　 21136
日経225mini 　　　　　　 44750　　　　　+115　　　345652
TOPIX先物 　　　　　　　3131.5　　　　　 -11　　　 31356
JPX日経400先物　　　　　 28150　　　　　-110　　　　1811
グロース指数先物　　　　　 757　　　　　　-1　　　　1305
東証REIT指数先物　　　　1933.5　　　　　-2.5　　　　 118

株探ニュース