Photo: 小原啓樹

AI時代のPC選び、教えます。

さまざまなジャンルでAIが活用されている昨今、PCのラインナップを見ていると、AI処理を司る「NPU」搭載モデルがどんどん充実。NPUが搭載されることでPCはよりパワフルになり、できることの幅も広がります。

僕としては、NPUがあることでWindows 11の真価が発揮されると感じていますし、まさに「今がWindows 11を満喫できるとき」だと信じて疑いません。

だって、AIがサクサク動いて、作業のちょっとしたもやもやもスパッと片付く。そんな未来像が手元のPCで味わえるなんて、テクノロジー好きとして見逃せないムーブメントでしょう、そうでしょう！

NPU＋Windows 11のPCだからこそ享受できる神機能

そして、ここで言うNPU搭載PCの魅力は、単に処理が速いだけではなく、「NPU＋Windows 11だからこそ享受できる神機能」があるのです。たとえば…

流し見していた記事も、過去に戻ってたどり着けます Image: 小暮ひさのり

「Recall（リコール）」は、過去に操作した記憶の検索。

デスクトップに表示される内容を、バックグラウンドでAIが記憶していてくれるのです。たとえば資料を作っている最中に「引用元のサイト見失った…」なんてときも、Recallで過去に遡って画面を表示、一瞬で救われます。

「遡る」→「表示する」がスムーズなので、作業の手戻りがグッと減るんですよね〜。

本人は大真面目に描いています（左）。こんな画力でも理解してくれるのが尊い… Image: 小暮ひさのり

こちらは「Cocreator（コクリエーター）」、プロンプト＋描画を活かした画像生成機能です。

簡単なスケッチとテキストでの指示をもとに、AIが「なるほど、こういう画像が欲しいのね」と、生成してくれるんです。

プレゼン資料の挿絵や、撮影のカットイメージの用意はもっぱらこの機能ですね。ストックフォトからイメージ通りの写真を探すのは手間ですけど、こっちは自分が望む構図と要素を詰め込めるから効率的なんです。

このほかにも…

●⾃動背景ぼかし、アイコンタクト補正、照明補正などを駆使して、PCでのカメラ映りをいい感じにしてくれる「Windows Studio Effects（ウィンドウズ スタジオ エフェクト）」。

●オンライン会議のときに役立つ、⾳声のリアルタイムテキスト化機能「Live Captions（ライブ キャプション）」。

など、Windows 11にはAI機能がいくつも実装されていて、今後もどんどん増えていく予感。

Windows 11を「ただのOS」ではなく、AIと融合したこれから必須になる作業環境として存分に活用したいのであれば、今のうちにNPU搭載PCをゲットしておくのが正解だと思いますね。

NPU搭載PCは全部同じ…ではない。システム要件をチェック

ここまで読んで買い替えたくなったあなたに、NPU搭載PCを選ぶうえで、ひとつアドバイス。

NPUの性能も日々進化しているので、今ゲットするなら、Microsoftが定める『Copilot+ PC』のシステム要件を満たしているかどうかをチェックするのが勝ち筋です。

その要件はざっくりこんな感じ。

・CPU：1秒あたり40兆回の演算（40TOPS）以上の処理能力があるNPUを搭載 ・メモリ：16GB以上のDDR5／LPDDR5 ・ストレージ：256GB以上のSSD／UFS

つまり、ただのAI対応ではなく、『Copilot+ PC』認定レベルを満たしたPCを選ぶことで、RecallやCocreatorといったAI機能を効果的に使えるというわけ。

Image: AMD

たとえば「AMD Ryzen™ AI 300 シリーズ」を搭載したPCは、魅力的な候補ですね。

AI機能のキモとなるNPU性能は、最大50TOPS！ 現時点で他社のCPU群は上位モデルでも48TOPSまでとなるので、NPU性能は現状トップクラス…いやトップかもしれません。

また、Ryzen™ AI 300 シリーズはAMDの最新CPUですから、NPUが強いだけではなく、その他の処理能力自体も高速で、グラフィック性能も優秀。電力効率にも優れているので、ノートPCでも長時間AIを走らせられるのも強みですね。

そこで今回は、このAMD Ryzen™ AI 300 シリーズを搭載し、Copilot+ PCの要件をしっかり満たしたノートPCの最新モデルを5台紹介していきます。

AI頭脳を持った変幻自在マシン「Dell 14 Plus 2-in-1」

Photo: 小原啓樹

ノートPCにするか、タブレットにするか。そんな悩みを丸ごと解決するのが「Dell 14 Plus 2-in-1」。

心臓部にはAMD Ryzen™ AI 300 シリーズを搭載（AMD Ryzen™ AI 5 340／AMD Ryzen AI™ 7 350）。前述のように、強力なNPUによって画像のレタッチや生成といったWindows 11のAI機能もサクッと処理できるのがいいですねー。

2-in-1設計なので…

・文章を書くときはノートPCモード ・プレゼンや映画を見るときはスタンドモードやテントモード ・外出先でアイデアをメモるならタブレットモード

と、シーンに合わせてトランスフォーム！ 最適な姿に形を変えられます。

14インチの1,920×1,200解像度タッチディスプレイは文字も写真も見やすいし、好きな体勢で使えるしで、タブレットとノートPCどっちがいい？と迷っているならコレ買っときゃ間違いないやつですね。

AI×OLEDで毎日がちょっとリッチに「Lenovo IdeaPad Slim 5 Gen 10」

Photo: 小原啓樹

仕事用に強いノートPCが欲しいけど、動画や写真も楽しみたい。

そんな欲張りなニーズにだって応えてくれるのが「Lenovo IdeaPad Slim 5 Gen 10」です。

Lenovoは直販モデルと量販店モデルでスペックに幅がありますが、こちらはAMD Ryzen™ AI 7 350を搭載した、AIをバリバリ使いたい人向けのモデル。メモリも32GBと山盛りなので、AIの処理にはかなり有利ですね。

あと、注目してほしいのが16インチの2.8K（2,880x1,800）OLED（有機EL）ディスプレイの大迫力！

OLEDは発色の良さや黒の締まりが圧倒的で、作業中の資料も映画の映像も鮮やか。リフレッシュレートも120Hzなので、スクロールや動画再生もなめらかに楽しめるのも良き。

ビジネスシーンではAIが作業をサポート。オフでは美麗画面でリッチな映像体験…と、毎日の仕事も遊びも「ちょっと格上げしてくれる」バランスの良い1台となっています。Lenovoは僕らの欲求を分かっている。

タフさが光る、オフィスワークの心強い相棒「ASUS Vivobook 16 M1607KA」

Photo: 小原啓樹

外でもガシガシ使いたい！派は「ASUS Vivobook 16 M1607KA」をどうぞ。

CPUにはAMD Ryzen™ AI 5 330を搭載。さらにOffice 2024付属なので、何も買い足さずに文書や表計算といった仕事に挑めますし、強力なNPUによるRecallやCocreatorの補助で作業も効率的に進められますね。

そして、この高性能をMIL-STD 810H（米国防総省が、調達物資に対して、過酷な環境下でも問題なく利用できるように定めた品質基準）準拠の耐久設計が支えます。

16インチなのでそれなりのサイズはありますが、堅牢性を兼ねたボディはバックパックに少々雑に突っ込んでも許されそう。長く使うなら頑丈さも大事だよね。

あと、個人的にそれな！を感じたのが、「USB-C® Easy Charge」という技術。

USB-C充電時に、ほとんどのポータブル充電器やモバイルバッテリーなどから充電できる（低出力でも充電できる）のが偉い。これ、すごく現代的なチューンだと思うんです。

AI×大画面で日常業務を効率化し、安心して持ち歩ける。これもビジネスで選ぶべきノートPCとして、強力な候補になります。

コスパの猛者、AIも高解像度も欲張れる「mouse B5-A7A01SR-A」

Photo: 小原啓樹

性能に妥協したくないけれど、出費も現実的に抑えたい…。

このワガママを聞いてくれるのが「mouse B5-A7A01SR-A」。コスパでぶん殴ってくる1台です。

CPUはAMD Ryzen™ AI 7 350で、AI処理がスムーズなのはもちろん。15.3インチWQXGA（2,560×1,600）120Hzの高解像度液晶が個人的に刺さりました。

広いデスクトップで作業でき、sRGB比100%の色域も備えるので、資料作りやWebデザインの確認まで頼れる仕様。オフィス用途のついでにクリエイティブ作業もカバーできるなんてステキすぎ。

また、メモリやSSDはBTOでカスタマイズできるので、将来のニーズに合わせて64GB／4TBまで育てられるのも「分かっている」仕様。最新のWi-Fi 7に対応しているので、ネットワークの将来性もバッチリですね。

物価高が進む昨今、こんなお買い得なノートPC、なかなかないですよ？

軽さと快適さを両立、モバイラー決め手の1台「Acer Swift Go 14 AI AMD 」

Photo: 小原啓樹

場所に縛られずに、仕事も動画もクリエイティブもこなしたい。

そんなモバイラーは「Acer Swift Go 14 AI AMD」を見てくださいよ。

CPUはAMD Ryzen™ AI 5 340。例に漏れず強力なNPUが資料作成や画像生成をサポートしてくれますし、 14インチWQXGA+（2,880×1,800）のOLEDディスプレイで、軽量ノートながら高解像で広々とした画面を操れるのも良し。

そして何と言っても、約16.4mm、約1.28kgの薄型軽量ボディの素晴らしさよ…。

フットワーク良く、荷物は軽く、生産力は高く。移動中でも「浮かんだアイデアをすぐ形にする」「提出する資料を作り込む」が一気に現実的になるので、手を止めたくない人に向けた最適解ですぜ。

最新NPU搭載機への買い替えのベストタイミングは「いま」

最後に大事なお知らせをひとつ。

実は2025年10月14日でWindows 10のサポートは終了します。大事なことなので繰り返します、Windows 10終了のお知らせ。

今後、セキュリティ的にも安心して使えるのはWindows 11一択となるので、今はちょうど買い替えにベストなタイミングなのです。

Photo: 小原啓樹

せっかく新しい1台を手に入れるなら、ただのWindows 11マシンではなく、AMD Ryzen™ AI 300シリーズ搭載の『Copilot+ PC』を選ぶのが断然おすすめ。AIをフル活用できる環境が整うことで、仕事もクリエイティブも一気に次のフェーズに進みますよ。

手元のPCを「ツール」から「AIパートナー」へ。未来を先取りするなら、今この機会にAMD Ryzen™ AI 300シリーズ搭載PCをゲットしておくのが正解ですよ！

Source: AMD