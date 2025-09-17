52歳・高岡早紀、近況オフショットに「年齢不詳に若いー」「素の表情」「娘さんかと」
俳優の高岡早紀（52）が17日までに自身のインスタグラムを更新。娘の誕生日を家族で祝ったオフショットを公開した。
【写真】52歳に見えない…！！高岡早紀のオフショット
投稿で「娘のバースデーディナー。家族揃ってお祝い。とてもとてもとても幸せな夜。。皆んなにありがとう！」とコメント。グラスを片手にカメラ目線でほほ笑む自身のショットを公開した。
この投稿にファンからは「娘さんおめでとうございます」など祝福のコメントが続々と集まった。また「品格があって美しい」「年齢不詳に若いー」「素の表情、可愛い。若くいてほしいですね」「家族みんなが元気と笑顔でお祝い」「幸せなの、これまで以上になんだか分かるなぁでも、早紀さんにお祝いしてもらえるの、羨ましい」などの声のほか、いつもと雰囲気が異なるショットに「誰か分からなかったです」「娘ちゃんが酒呑んでるのかと思いましたー！！」「娘さんかと」「え？どなたかと思った」「宮沢りえさんに見えました」などの声も多数寄せられた。
