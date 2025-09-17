¥¥ó¥×¥ê±ÊÀ¥Î÷¡¡¥¥¹¤·ÊüÂê¡ª¡©À¤³¦¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¡ÖÊÌ¤Ë²¶¥à¥ó¥à¥ó¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¡×
¡¡King¡õPrince¤Î±ÊÀ¥Î÷¡Ê26¡Ë¤¬16ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¸å11¡¦59¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£À¤³¦¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤à°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤ÎÆÃÊÌÊÔ¤Ç¡ÖÀ¤³¦¤Î½÷À¤¬Âç½¸¹ç!¤¢¤Ê¤¿¤Î¹ñ¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤ÆSP¡×¤ÈÂê¤·¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î½÷À¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¥È¡¼¥¯¤¹¤ë´ë²è¡£Îø°¦¤Î»Ï¤Þ¤êÊý¤ÎÏÃÂê¤Ç¡¢ÃËÀ¤¬ÀÑ¶ËÅª¤À¤È¤¤¤¦Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤ÏÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÃËÀ¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤â¤·Âç¾æÉ×¤Ê¤éÌÜ¤Ç±þ¤¨¤ë¡×¤È¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë±ÊÀ¥¤Ï¡ÖÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤½¤Î´¶¤¸¤Ç¤Ã¤Æ¡¢¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤·¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥·¥â¥Í¤«¤é¡Ö¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¤Î»þ´ü¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿¤é¥¥¹¤·¤Æ¤¤¤¤¥ë¡¼¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¤ÎÌë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È¥¥¹¤¹¤ë¤Î¡×¤È¤¹¤¹¤á¤é¤ì¡¢¡ÖÊÌ¤Ë²¶¥à¥ó¥à¥ó¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ï°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£