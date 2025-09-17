◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)

男子110mハードル決勝が16日に行われ、村竹ラシッド選手が13秒18で5位入賞。メダルにはあと0秒06届かず、レース直後は号泣しました。それでもレース前の選手紹介では人気漫画のポーズを披露し、会場を盛り上げました。

メダル目前まで迫った今大会。盛り上げたのはレースだけではありません。15日の予選の選手紹介では、『ボボボーボ・ボーボボ』のポーズで登場。16日準決勝では、『HUNTER×HUNTER』の登場人物であるネテロ会長、同日の決勝では『ジョジョの奇妙な冒険』に出てくる独特な立ち姿である“ジョジョ立ち”を披露し、注目を集めました。

レース後は、5位で泣き崩れた村竹選手。それでもポーズについて「ジョジョの6部のラスボス、プッチ神父」がモチーフだといい、「ああいうポーズをするのは、大舞台を楽しむおまじないなので、ああいうポーズをしたら、みんなも喜んでくれたし、楽しんでくれたからよかったです」と笑顔で明かします。昨年のパリオリンピックでも“ジョジョ立ち”をみせており、「また決勝でやります」と予告しました。

今大会、海外勢では、男子100ｍ銅メダルのノア・ライルズ選手(アメリカ)が『ドラゴンボール』のかめはめ波や元気玉を披露。真剣勝負の中で、選手たちのみせるパフォーマンスにも注目されます。