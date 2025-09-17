ｉＰｈｏｎｅのアップストアにＴｉｋＴｏｋが見える/Brook Joyner/CNN

（ＣＮＮ）中国系動画共有アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」が米国で使用できなくなる事態の回避に向けて、米国のベンチャーキャピタル会社や投資ファンド、ＩＴ企業などが出資する米新会社を設立し、米国内でＴｉｋＴｏｋを運営する枠組みが提案されている。関係者がＣＮＮに明らかにした。

この枠組みは、スペインのマドリードでこのほど行われた米中の協議でまとまった。

ＴｉｋＴｏｋ株は、米オラクルやベンチャーキャピタル大手のアンドリーセン・ホロウィッツ、投資ファンドのシルバーレイクなどが出資して８０％を保有する見通しで、残りを中国の株主が保有する。この新コンソーシアム（企業連合）を運営する取締役会は、トランプ政権が任命する取締役を含めて米国人が過半数を占める。

ただし、この枠組みについてはまだ協議が続いており、１９日に予定されている米国のトランプ大統領と中国の習近平（シーチンピン）国家主席の電話会談前に変更される可能性もある。ＴｉｋＴｏｋ運営の枠組みについてはこの会談で正式合意が交わされる見通し。

ホワイトハウス高官は「ＴｉｋＴｏｋの枠組みに関する詳細は、政権が発表しない限り、純粋な臆測にすぎない」とＣＮＮに語った。

オラクルのラリー・エリソン会長は以前から、ＴｉｋＴｏｋの米国資産買収に向けた交渉にかかわっているとうわさされていた。

トランプ大統領は１６日、米国内でＴｉｋＴｏｋを使用禁止とする期限をさらに３カ月延期する大統領令に署名した。この大統領令は、１７日からＴｉｋＴｏｋが使用できなくなる事態を回避するために必要だった。