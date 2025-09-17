【専門家の目｜高萩洋次郎】南野拓実が2戦連発弾

フランス1部ASモナコの日本代表MF南野拓実は現地時間9月13日の第4節オセール戦に先発出場し、2試合連続ゴールで2-1の勝利に貢献した。

元日本代表MF高萩洋次郎氏が「続けていければ得点も増える」と言及している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）

◇ ◇ ◇

日本代表でのアメリカ遠征前に行われた第3節のストラスブール戦（3-2）で途中出場から今季初ゴールをマークしていた南野。オセール戦でもスタメン入りをすると、0-0の前半終了間際に魅せた。

敵陣で押し込むモナコは、MFデニス・ザカリアがFWフォラリン・バロガンに縦パスを入れると、南野は落としを受けようと走り出す。パスは出てこなかったが、バログンのポストプレーが相手のDFに当たり、南野はこぼれ球にいち早く反応。右足で蹴り込みネットを揺らした。

「縦パス入った瞬間にはもうスタート切ってるからあのこぼれ玉に反応できてるというか、誰よりも早くあそこに到達できている。そういう意味では縦パス入った瞬間、3人目の動き、次ボールもらうっていうところを意識して、反応できているっていうところがやはりゴールを奪える選手の能力、判断っていうところにつながりますねこれは」と、こぼれ球だったものの、南野の秀逸の動き出しを称賛している。

「多分縦パス入る前は自分が受けようと思っていて、受けたらどうしようかなってところまでイメージしていて、実際に縦パス入った瞬間は自分のマークついてる選手の背後、背中のところを取って3人目で落としてもらってダイレクトでシュートみたいなイメージでもうスタート切ってると思うんですよね。結果的にはこぼれ玉ですけど、3人目で受けてシュートっていうところでも得点できたと思う。もともとできてる選手ですし、得意なところなので、そこに入っていけて予測できてるっていうことを続けていければ得点も増えるしゴール前でチャンス増えるだろうなと思います」

開幕から2戦連発と好調さを見せている南野。昨季はリーグ戦6ゴール、2シーズン前には9ゴールをマークしているが、モナコでのキャリアハイとなる2桁を目指していきたいところだ。（FOOTBALL ZONE編集部）