【専門家の目｜高萩洋次郎】三笘薫が今季初ゴールを記録

イングランド・プレミアリーグのブライトンは現地時間9月13日、アウェーのボーンマス戦で1-2で敗れた。

ブライトンの日本代表MF三笘薫はフル出場し、今季初ゴールをマークしたなか、元日本代表MF高萩洋次郎氏が「いいポジション取れてるのは素晴らしい」と言及している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）

◇ ◇ ◇

0-1の後半3分、右サイドのFWヤンクバ・ミンテがクロスを上げると、ファーサイドでフリーになった三笘が頭で押し込んだ。プレミア4シーズン目となった今季は、8月31日のマンチェスター・シティ戦で初アシストを記録していたが、4試合目で待望の初ゴールが生まれた。

高萩氏は「いいポジションに入ってるっていうのがまず大事なこと」と触れ、「ペナルティエリア内じゃなくてゴールエリア内なんで、クロス上がってくる瞬間にもうそこに入っていけてる。チームとしても相手を押し込んでプレーできてるっていうところと、ペナルティに5人入ってて、上がった瞬間に2人真ん中に飛び込んできてるので、そこに相手は釣られて三笘選手がフリーみたいな状況を作れてる。直接ダイレクトでゴールを狙える位置にいることが大事。いいポジション取れてるのは素晴らしいなと思います」とチームとしての戦術、そして三笘のポジショニングを称賛している。

「試合の展開的にそうなったのか、常にそういうポジションを取っているのかはわからないし違いがありますけど、ただそこに入っていく意識とチームとしてそこまで入っていけるだけの時間を相手コートで作れているっていうところは大事なことで。なおかつあそこでフィニッシュ、もしくは大きくなっても折り返して中にまだ3人いるので、こういうシーンで得点やアシストが増えると思います。逆サイドで今度は三笘選手が持ち上がった時も、あのポジションにクロスを上げれば逆のウィングバックが入ってきてるっていう流れでいうと、アシストとか得点チャンスを演出する機会を増やせそうな印象ですね」

昨シーズンは10得点をマークし、プレミアでは日本人初となる2桁得点を達成。アシストも4を記録していたが、W杯イヤーの今季にどこまでの数字を残すのか注目だ。（FOOTBALL ZONE編集部）